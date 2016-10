Sony Cyber-Shot RX100 V rekorder po brzini fokusa

Tvrtka Sony je predstavila RX100 V (model DSC-RX100M5), novi vodeći model u okviru popularne serije Cyber-shot RX100, koji donosi uzbudljive promjene na tržištu kompaktnih fotoaparata. Ovaj uređaj posjeduje brzi hibridni autofokus koji uspijeva izoštriti sliku za samo 0,05 sekundi, što ga čini najbržim autofokusom na svijetu. Također, odlikuje ga i najveći broj od 315 autofokusnih točaka koje pokrivaju približno 65 posto kadra – pohvalili su se danas iz japanske kompanije.

Model RX100 V posjeduje nedavno razvijen Exmor RS CMOS senzor tip 1.0, s DRAM čipom i ZEISS Vario-Sonnar T* 24-70 mm F1.8 – 2.8 objektivom s velikim otvorom blende. Također, ovaj uređaj odlikuje 4K video snimanje s punim očitavanjem piksela i bez spajanja piksela, super usporeno snimanje do 1000 kadrova u sekundi s produženim vremenom snimanja i druge opcije, poput snimanja brzinom do 24 kadra u sekundi pri rezoluciji od približno 20,1 efektivnih megapiksela, uz AF/AE praćenje objekta za do 150 uzastopnih snimaka.

Novi model odlikuje praktičan dizajn, karakterističan i za druge fotoaparate iz RX100 porodice, sa XGA OLED Tru-Finder tražilom visokog kontrasta i 2,35 milijuna točaka koje pruža vjeran prikaz slike ili snimke. Tražilo je zaštićeno ZEISS T* premazom, a ovisno o preferencijama korisnika, može se uvući ili izvući iz tijela fotoaparata.

Sony Cyber-shot kompaktni fotoaparat RX100 V (model DSC-RX100M5) će biti u prodaji u Europi u studenom po cijeni od 1,200 eura, dok će podvodno kućište MPK-URX100A biti dostupno po cijeni od 360 eura. Detaljnije informacije o fotoaparatu možete vidjeti ovdje.