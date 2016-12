Sony obavio popis Xperija koje će dobiti Android Nougat

Početkom prosinca 2016. godine, prvi Sonyjevi mobiteli su dobili nadogradnju na Android Nougat (39.2.A.0.327). Riječ je o modelima iz Xperia X serije –Xperia X Performance i Xperia XZ.



No to neće biti i jedini mobiteli iz Sonyjeve ponude koji će imati priliku „zavrtjeti“ Android Nougat. Prema popisu na Sonyjevim službenim stranicama Nougat se sprema za ukupno 18 modela mobitela i jedan tablet.



Uz navedene modele na popisu se još nalaze i Xperia X Compact, Xperia XA Ultra, Xperia XA Ultra Dual SIM, Xperia XA, Xperia XA Dual SIM, Xperia X, Xperia X Dual SIM, Xperia Z5, Xperia Z5 Dual, Xperia Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia Z5 Premium Dual, Xperia Z4 tablet, Xperia Z3+ i Xperia Z3+ Dual.



Sony na svojim stranicama ističe kako će se potruditi da nadogradnja na navedene modele stigne što prije, no također ističe i kako vrijeme dobivanja nadogradnje ne ovisi samo o njima već i o mobilnim operaterima.

Android Nougat donijet će podršku za multi-window mod, bolju automoniju baterije (poboljšana Stamina), ručne postavke u aplikaciji kamera, dok je u početni zaslon (Home Screen) integriran Google Now.