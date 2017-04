Sony predstavio nove SSD-ove iz svoje G serije za profesionalce

Sony je ovih dana predstavi dva nova SSD-a iz svoje G serije za profesionalne korisnike. Proizvođač navodi kako su novi SV-GS96 (960 GB) i SV-GS48 (480 GB) modeli posebno dizajnirani za korisnike koji se bave profesionalnim snimanjem videa visoke, 4K kvalitete.



Shodno tomu, ovi SSD-ovi su robusniji nego što je to slučaj s onima iz segmenta široke potrošnje. Na primjer Sony navodi kako su SATA konektori na G seriji SSD-ova izdržljiviji nego na standardnim potrošačkim modelima te da će bez problema izdržati i do 3.000 prikapčanja i otkapčanja prije nego što SATA konektor pokaže znakove zamora. U usporedbi s portovima na potrošačkim SSD-ovima to je do 6X više iskapčanja i prikapčanja.



Također SSD-ovi iz G serije mogu zapisati i više podataka– model SV-GS96 do 2.400 TB, a model SV-GS48 do 1.200 TB prije nego što se počnu pojavljivati greške prilikom snimanja podataka. Sony se pobrinuo i da tijekom snimanja 4K videa ne dolazi do iznenadnih padova performansi koji bi uzrokovali gubitak frameova.



Nadalje, kako su SSD-ovi namijenjeni profesionalcima tako je Sony ugradio i potrebne tehnologije koje će zaštititi snimljene podatke uslijed preranog iskapčanja SSD-a, gubitka napajanja ili pada. Što se tiče brzine – oba SSD-a imaju brzinu čitanja podataka do 550 MB/s.



Sonyjevi novi SSD-ovi za profesionalce u prodaju stižu tijekom svibnja po cijenama od oko 540 USD za 960-gigabajtni model te po cijeni od oko 290 USD za 480-gigabajtni model.