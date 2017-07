Sony priprema flagship smartphone s zaslonom u 18:9 formatu

Pametni telefoni tvrtke Sony dosad su bili poznati po velikim rubovima oko zaslona, no i to bi se uskoro trebalo promijeniti s obzirom na najnovije glasine koje su se pojavile na Internetu.



Na kineskoj microblogging platformi Weibo navodi se kako će Sony na ovogodišnjem IFA sajmu u Berlinu održati konferenciju za novinare (31. kolovoza) na kojoj će predstaviti flagship pametni telefon koji će sadržavati 6-inčni zaslon u sve popularnijem 18:9 formatu, a za očekivati je i mnogo tanje rubove zaslona u odnosu na dosadašnje pametne telefone japanske tvrtke.



Zaslon koji bi trebao biti ugrađen u spomenuti pametni telefon navodno je proizvod tvrtke JDI (tvrtka koju su zajednički osnovali Sony, Toshiba i Hitachi), a riječ je o 6-inčnom Full Active panelu u 18:9 formatu i s rezolucijom od 2160 x 1080 piksela koji je javnosti službeno predstavljen početkom lipnja.



Ime ovog pametnog telefona zasad nije poznato, no ono što je poznato je da će Sony na spomenutoj konferenciji za novinare predstaviti nove pametne telefone XZ1 (5,2-inčni Full HD zaslon, Snapdragon 835, 4 GB RAM-a i baterija s kapacitetom od 3000 mAh), XZ1 Compact (4,6-inčni zaslon, Snapdragon 835, 4 GB RAM-a i baterija s kapacitetom od 2800 mAh) i X1 (5-inčni Full HD zaslon, Snapdragon 660 i baterija s kapacitetom od 2800 mAh).