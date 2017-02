Sony se hvali najbržom SD karticom na svijetu

Japanski proizvođač Sony pohvalio se danas svojom novom SD karticom, naziva SF-G Series UHS-II, za koju tvrde da pruža najveće brzine čitanja i zapisivanja podataka na svijetu. Ova kartica dolazi u kapacitetima od 32, 64 i 128 GB, a nudi brzine čitanja podataka do čak 300MB/s i zapisivanja do 299 MB/s. To je svrstava u UHS klasu 3 i SD klasu 10.

Očekivano, i ova serija kartica otporna je na vibracije, vodu, ekstremne temperature (-25 do +85°C) i X-zrake, a svojim karakteristikama idealna je za snimatelje koji žele snimati 4K video i fotografije visoke rezolucije. Za dobivanje najviših performansi potrebno je, uz najbržu karticu na svijetu, imati i opremu koja podržava standard UHS-II.

U prodaju će serija SF-G kartica stići u ožujku, a iz Sonyja se još nisu oglasili o mogućim maloprodajnim cijenama.