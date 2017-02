Sony Xperia XZ Premium je najmoćniji telefon u Barceloni, ali nećemo ga vidjeti skoro. Tu su naši prvi dojmovi...

Sony je na Mobile World Congressu 2017 predstavio čak četiri nove Xperije, a najviše pažnje je plijenio uređaj koji bi - u slučaju da se uskoro pojavi na tržištu - bio uvjerljivo najmoćniji telefon na svijetu. Radi se o Xperiji XZ Premium, telefonu koji čak nekoliko stavki u specifikacijama pokazuje prvi na tržištu, no predstavnici Sonyja su najavili kako će se u prodaji naći tek negdje tijekom ljeta...



Nije teško zaključiti da je razlog tome čekanje na isporuku čipseta kojim je Sony opskrbio Xperiju XZ Premium, već sada kontroverznog Qualcommovog Snapdragona 835. Samsung je doslovce rezervirao sve primjerke ovog čipseta koje Qualcomm može proizvesti kroz narednih nekoliko mjeseci, osiguravajući time sebi svojevrsnu startnu prednost u kategoriji flagshipa tijekom nadolzeće sezone. Mnogi su konkruenti stoga odustali od te hardverske platforme, no Sony niti je htio, niti je mogao.

Xperia XZ je, naime, iznimno ambiciozno zamišljen uređaj koji će doista iz Snapdragona 835 izvlačiti maksimum. Za početak, imat će ekran s 4K rezolucijom, kao i godinu i pol stara Xperia Z5 Premium, s tim da je novi ekran - u odnosu na stari - dramatično bolji u svakom pogledu. Donosi, konačno, ugodan, pa čak i impresivan kontrast i realistično saturirane boje bez pomaka u spektru, što se moglo zorno vidjeti u Barceloni, gdje su na Sonyjevom štandu puštali iste videosnimke u 4K rezoluciji na Xperiji Z5 Premium i Xperiji XZ Premium.



Dojmu, dakako, pridonosi i to što ekran podržava i HDR tehnologiju, trenutačni "must have" u svijetu flagship modela televizora, zbog čega slika donosi dodatnu razinu dinamike i postojanosti kontrasta, stvarno vidljivu prostim okom. Ovo je prvi mobitel na svijetu koji nudi nešto ovakvo.

Kada je riječ o 4K rezoluciji, ona se u potpunosti koristi samo tijekom prikazivanja videozapisa te rezolucije. Kada radimo s temeljnim korisničkim sučeljem uređaja ili s aplikacijama, uređaj koristi upscaleing maksimalne nativne rezolicije na 4K, budući da 5,5 inčni ekran doista ima 3.840 x 2.160 piksela. To stvara gustoću piksela od fantastičnih 807 ppi, no pri svakodnevnom radu se razlike u oštrini u odnosu čak i na Full HD rezoluciju realno ne vide. Primjena u kojoj će ova silna količina piksela ipak doći do izražaja je, naravno, VR, što je još jedan detalj zbog kojeg je Snapdragon 835 praktički nužan za ovaj uređaj.



Sony Xperia XZ Premium je prva na svijetu po još jednom zanimljivom detalju - u potpunosti staklenom finišu. Sony je s Corningom uspio napraviti kužište prekriveno Gorilla Glassom 5 i s prednje i sa stražnje strane, ali na način da je ono u potpunosti izvedeno od jednog komada stakla - dakle bez metalnog obruba s lijeve i desne strane kakvog koriste konkurenti koji također imaju staklo i sprijeda i straga. Utoliko su samo gornji i donji rub telefona prekriveni plastikom, naprosto zbog izvedbe priključaka i prodora signala raznih antena.

U početku se stoga čini da uređaj u ruci leži pomalo nesigurno i da bi lako mogao kliznuti, no njegova masa od gotovo 200 grama ipak mu daje dozu robusnosti i pouzdanosti koja takav osjećaj brzo anulira. Ono što se ipak može zamjeriti finišu jest premaleni odmak po pitanju dizajna u odnosu na prethodne modele. Sony se već godinam drži svojeg izričaja temeljenog na strogo četvrtastom obliku i minimalistički skrivenim tipkama na desnom rubu uređaja i ma koliko se radi o elegantnom i modernom rješenju, postalo je doista teško razlikovati pojedine modele Xperia... Vrijeme je ipak za nešto novo, premda je dobro da je tu i nešto staro - IP68 certifikat, zahvaljujući kojem je telefon otpora na prašinu i vodu.



Kako će dolaziti sa Snapdragonom 835, Sonyjeva Xperia XZ Premium će imati i 1 Gbps LTE modem, što je brzina za koju mobilni operateri diljem svijeta tek sada počinju nadograđivati svoje mreže. Tu je i USB Type-C priključak koji podržava QuickCharge 3.0 tehnologiju punjenja baterije te Sonyjevu Qnovo tehnologiju produljivanja vijeka baterije na način da uređaj predviđa koliko će korisnik dugo držati uređaj spojen na punjaču, kako bi mu tempirao obnavljanje kapaciteta na najefektniji način. Baterija koja dolazi s uređajem ima kapciteta od 3.230 mAh. Ono što donekle razočarava je činjenica da Xperia XZ Premium dolazi sa "samo" 4 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu podataka - od ovogodišnjih superflagshipa se očekuje jedan razina više.

Telefon ne prati trend po pitanju postavljanja dvostruke kamere na pozadinu uređaja. Straga ima 19-megapikselnu kameru s blendom f/2.0, optičkom stabilizacijom, prediktivnom faznom detekcijom i tzv. laserskim autofokusom, uz fokusnu duljinu od dosta širokih 25 mm, izraženo u jedinicama ekvivalentnim za 35 mm film. Sprijeda se nalazi 13-megapiskelni senzor, bledne također f/2.0 te još šireg kuta snimanja, s 22 mm foksune duljine.



Kamera - ona stražnja - donosi još jedan detalj po kojem je Xperia XZ Premium prva na svijetu, a to je Motion Eye tehnologija zahvaljujući kojoj je u mogućnosti snimati video gustoće 960 fpsa. Time se slow motion filmovi mogu snimati uz čak četiri puta veću gustoću zapisa od do sada maksimalne viđene na telefonima, što je još jedan detalj koji će zapeti za oko tehnološkim sladokuscima. Uređaj je, očigledno, preteča flagshipa kakvi tek dolaze i bit će jedan od poželjnijih modela među developerima, kreatorima sadržaja i ostalim early adopterima.