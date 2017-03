Sonyjev OLED zvuk proizvodi iz - ekrana!

Jučerašnji dan proveli smo u Budimpešti, gdje nam je Sony demonstrirao svoju svježu, ovogodišnju ponudu televizora, slušalica, bežičnih zvučnika, digitalnih fotoaparata i objektiva.



Zvijezda događaja bez ikakve je sumnje bio Bravia A1, tvrtkin prvi OLED televizor, u koji su implementirane najbolje tehnologije koje Sony trenutno nudi.

Riječ je o, naravno, 4K televizoru s podrškom za HDR, koji se od OLED-a drugih proizvođača nastoji izdvojiti procesorom X1 Extreme, zaduženim za napredno upravljanje pikselima, ali ne samo na način da precizno kontrolira njihovu boju, već i da prepoznaje objekte u svakoj sceni te odlučuje kako ih najbolje interpretirati. U demonstracijskim sadržajima koje smo na licu mjesta imali prilike vidjeti, procesor X1 Extreme se pokazao iznimno uspješnim u prepoznavanju i eliminaciji šuma – osobito u scenama gdje istovremeno postoje izrazito svijetli i potpuno mračni objekti – te izoštravanju detalja tamo gdje je to potrebno (kotrljajući valovi, kapljice vode, odjeća i slično).

Naravno da se u ovakvim demonstracijama koriste upravo oni sadržaji koji najviše pogoduju uređaju koji se prikazuje, no čak i ako ignoriramo izravne usporedbe s konkurentima, ostaje činjenica da Bravia A1 prikazuje doista spektakularnu sliku, jednu od najboljih koje smo u posljednje vrijeme imali prilike vidjeti. Predstavnici tvrtke nisu se htjeli izjasniti koji OLED panel koriste, osim da ga ne proizvode sami, ali tu nema tajni – sve ih od reda proizvodi LG. Međutim, OLED-ovi su trenutno u točci gdje sam panel ne čini razliku između dvaju uređaja, već to bivaju procesor i tehnologije za njeno naknadno poboljšanje.



U tom smislu Sonyjev procesor X1 Extreme, kao i tehnologije poput Object-based HDR Remastera, Dual Database Processinga i Super Bit Mappinga, pokazuju da imaju što za ponuditi. Kratke opise i zorne demonstracije namjena ovih tehnologija možete pogledati na Sonyjevoj stranici. Nakon jučerašnjeg iskustva, možemo potvrditi da nisu puko slovo na papiru, već itekako utječu na cjelokupnu kvalitetu prikaza.

Bravia A1 zanimljiva je i u smislu dizajna. Ideja je bila da se napravi televizor čija je čitava prednjica samo ekran, bez vidljivog postolja i zvučnika. Postolje je preseljeno na stražnju stranu i izvedeno poput stakla za okvir za sliku (doduše, s integriranim subwooferom i sustavom za menadžment kabela), a zvučnici su integrirani u sam ekran.



Dobro ste pročitali –zvuk izlazi iz samog ekrana, i to tako da ekran vibrira. Vibriranje se golim okom ne može vidjeti i nikako ne utječe na prikaz slike, no vaš autor ga je definitivno osjetio kad je na ekran prislonio dlan. Ako se netko pitao, ovako dobiven zvuk uredno se proizvodi u stereu. Kako zvuči? Iznenađujuće dobro, štoviše, bolje od većine drugih televizorskih zvučnika koje smo dosad čuli. Sama tehnologija naziva se Acoustic Surface i trenutno je u fazi patentiranja, stoga predstavnici Sonyja jučer nisu bili osobito zainteresirani da nam detaljnije obrazlože njen način rada.

Na događaju smo imali prilike vidjeti Sonyjeve ovogodišnje LED televizore (zanimljivost – svi od reda dobili su podršku za HDR), tvrtkine nove bežične slušalice iz svih cjenovnih kategorija, fotoaparate i objektive, kojih Sony sad nudi preko 70, čime se neobično ponose.