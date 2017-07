SoundCloud se otkazima spasio samo privremeno

Njemačka streaming platforma SoundCloud već dugo se bori s velikim financijskim poteškoćama, što je nedavno kulminiralo odlukom da se provede proces rekonstrukcije koji uključuje otpuštanje 40% zaposlenika ili točnije ukupno 173 zaposlenika.



Glavni izvršni direktor SoundClouda, Alex Ljung, nazvao je tu odluku nužnom kako bi servis ostao nezavisan. Međutim, riječ je o odluci koja će SoundCloudu donijeti kratkotrajan predah, koji bi trebao potrajati samo do posljednjeg kvartala ove godine. S obzirom na to da do navedenog kvartala ima još manje od dva mjeseca, već su započeli pregovori s potencijalnim investitorima.



Također, spominje se i vrlo loša atmosfera u samoj tvrtki, koja je postala još gora spomenutom odlukom o otpuštanju 173 radnika, ponajviše što se većinom radi o radnicima koji su tek nedavno zaposleni, a zabilježen je i slučaj radnika koji je primio obavijest o otkazu 10 dana prije nego što je trebao započeti raditi u SoundCloudu.