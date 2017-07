SpaceX dominira po broju lansiranih raketa

Privatizacija svemirskih letova uzima maha brže nego su to mnogi očekivali. Blue Origin Jeffa Bezosa i Virgin Galactic Richarda Bransona tek se zagrijavaju za prava lansiranja, dok SpaceX Elona Muska velikim koracima grabi prema vodećem mjestu u svijetu – i to u konkurenciji svemirskih velesila poput SAD-a, Rusije i Europe.

Protekloga tjedna potpredsjednik SpaceX-a Tim Hughes pred američkim je vlastima prezentirao uspjehe svoje kompanije kako bi dogovorio nastavak suradnje na lansiranjima raketa, te započinjanje planiranja za slanje ljudskih posada u svemir, izvan Zemljine orbite. Pritom je prikazao zanimljiv grafički prikaz (koji donosimo unutar ovog teksta) u kojem se vidi strelovit uspon njihove kompanije kad je riječ o broju lansiranja.

Kada se SpaceX pojavio na sceni, prije samo 4 godine, držao je oko 5% svjetskog tržišta svemirskih lansiranja. Ove godine taj se udio popeo na čak 45%, dok se za 2018. procjenjuje da će (prema do sada potpisanim ugovorima) on iznositi 60%. To znači da će vrlo brzo doći trenutak u kojem će jedna privatna kompanija obavljati više svemirskih lansiranja od svih ostalih država svijeta.

U isto vrijeme najveći "gubitnik" na ovom polju je Rusija, koja je 2013. držala oko 50%, da bi sljedeće godine vjerojatno pala ispod 10%. SpaceX-u je u ovom uzletu nedvojbeno pomogla činjenica da neke svoje rakete tipa Falcon 9 mogu vratiti na Zemlju i ponovno iskoristiti njihov prvi stupanj, što im značajno umanjuje cijenu lansiranja. Do sada je uspješno obavljeno 13 vertikalnih slijetanja raketa. Do sada su ove godine lansirali njih ukupno 10, a do kraja godine njihov bi se broj trebao popeti na 18.