SpaceX će po prvi puta lansirati već jednom korištenu raketu

Svi dugogodišnji napori SpaceX-a u tome da proizvedu orbitalne rakete koje su u stanju podnijeti veći broj lansiranja svode se samo na jedno – uštedu pri njihovoj izradi. Ukoliko se raketa može vratiti iz orbite (a vidjeli smo više puta da može), onda ju je daleko jeftinije reparirati i pripremiti za novo lansiranje, nego graditi novu. Sada, kada je SpaceX više-manje apsolvirao tehnologiju slijetanja rakete, što na kopno, što na morske teglenice, vrijeme je i za njihovo ponovno lansiranje.

Noćas, po hrvatskom vremenu pola sata iza ponoći, trebao bi se dogoditi i taj povijesni trenutak. Raketa Falcon 9 koja je već jednom bila u Zemljinoj orbiti (u travnju prošle godine) trebala bi biti lansirana, dozvole li to vremenski uvjeri, iz Kennedyjevog svemirskog centra na Floridi. Sa sobom će u orbitu ponijeti komunikacijski satelit SES-10.

Prema običaju, kompanija će omogućiti i izravan video prijenos cijelog događaja na svojim stranicama. Gledatelji će moći vidjeti povijesno drugo lansiranje njihove rakete, ispuštanje satelita u geostacionarnu orbitu, kao i pokušaj ponovnog vertikalnog slijetanja na autonomnu platformu naziva "Of Course I Still Love You", u Atlanskom oceanu.