SpaceX želi komunikacijskim satelitima pokriti cijeli svijet

Privatna svemirska kompanija SpaceX koju je osnovao, i koju i sada vodi Elon Musk, predala je američkoj komisiji za komunikacije FCC zahtjev za lansiranjem mnoštva internetskih satelita. U prvom mahu lansirali bi 800 komada, te ih pozicionirali u orbitu iznad SAD-a. Tako bi omogućili svim stanovnicima pristup Internetu putem satelita – kao alternativu postojećem kabelskom pristupu.

Nakon toga, SpaceX ima plan lansirati čak 4.425 sličnih satelita u narednim godinama, što bi bilo dovoljno da se pristup Internetu omogući u svakom kutku Zemlje. Sateliti bi trebali biti veliki poput automobila (4x1,8x1,2 metara), teški 386 kilograma, a bit će lansirani u nisku orbitu, na visini od 1150 do 1320 kilometara.

Upravo niska orbita velika je prednost ovih satelita, jer bi trebala omogućiti prijenos podataka s niskim latencijama (25 do 35 ms), usporedivima s kabelskim Internetom. Svaki satelit imao bi propusnost od 17 do 23 Gbps, a jednom kada cijela mreža bude lansirana svaki bi korisnik trebao imati pristup do barem 1-gigabitne internetske veze.

Projekt bi mogao koštati oko 10 milijardi dolara, od čega je milijardu već investirao Google. Kao datum lansiranja prvi satelita spominje se 2019. godina.