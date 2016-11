Sredinom iduće godine stižu i prvi Nokijini mobiteli

Zadnjih mjeseci se dosta pisalo o tome hoće li se Nokia vratiti u biznis s mobitelima ili ne. Pojedine banchmark stranice čak su i zabilježile neke uređaje s Nokijinim brendom što je u neku ruku bila i neslužbena potvrda da hoće.



Sada je pak i sama Nokia potvrdila kako iduće godine zasigurno na tržište stižu mobiteli s njezinim brendom. Naime, na Capital Markets Day događaju Nokia je u prezentaciju o budućem razvoju tvrtke uvrstila i povratak u posao vezano uz mobitele.



Prema trenutnim podacima to će se dogoditi tijekom iduće godine. No, same uređaje neće proizvoditi Nokia već tvrtka HMD Global koja je dobila pravo na korištenje imena i patenata, dok će Nokia samo nadgledati u kojem se smjeru kreće razvoj mobitela.



HMD je početkom 2016. godine sklopio sporazum s Nokijom kojim je dobio desetogodišnje pravo na uporabu Nokijinog brenda i kojim se obvezao da će u iduće tri godine utrošiti najmanje 500 milijuna dolara na reklamiranje„Nokijinih“ mobitela.



Prvi mobitel iz HMD-ovih pogona na tržište bi trebao stići u drugom tromjesečju 2017. godine.