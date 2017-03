Startupi, otvorene su prijave za WARP Future Communication hub:rauma i Nokije

Program WARP Future Communication osmišljen je za startup tvrtke koje mogu donijeti inovacije u komunikacijske usluge i povezana područja, kao što su prepoznavanje govora, roditeljski nadzor, umjetna inteligencija (AI), slanje i primanje glasovnih poruka i digitalni život, te općenito obogatiti iskustvo glasovne komunikacije i videokomunikacije. Program pruža startup tvrtkama sve alate i resurse neophodne za razvoj, širenje i komercijalizaciju vlastitih usluga, kako s tehničkog tako i s poslovnog aspekta. WARP Future Communication pruža “trokut snage” koji proizlazi iz suradnje s Nokijom, koja nudi tehničku platformu, Deutsche Telekomom, koji nudi distribucijski kanal, i sa startup akceleratorom hub:raum, koji osigurava znanja i iskustva te alate neophodne za izgradnju, razvoj i komercijalizaciju proizvoda. U Hrvatskoj podršku projektu daje Hrvatski Telekom, stoji u priopćenju poslanom iz HT-a.



Zainteresirane startup tvrtke mogu se prijaviti na https://warpaccelerator.com/apply/ do 30. travnja 2017. godine. Program će se sastojati od sastanaka na licu mjesta, rada na daljinu (tijekom kojeg će startup tvrtke primati pojedinačnu pomoć i podršku poslovnih partnera) te okupljanja na kraju godine. Osnivači programa očekuju da će do kraja programa dva do tri inovativna rješenja biti spremna za brzi izlazak na tržište. Timovi startup tvrtki izabranih za program sudjelovat će besplatno bez potrebe za ulaganjem bilo kakvog kapitala i zadržavaju prava nad vlastitim intelektualnim vlasništvom.



Bit će poželjno da razvijene usluge rade na platformama koje isporučuju Nokia i Deutsche Telekom. Startup tvrtke izabrane za sudjelovanje u programu dobit će podršku inženjera, koji će pomoći u prijenosu i aktiviranju rješenja na željenoj platformi. Dodatne informacije, materijali i seminari na webu koji se odnose na izabrane platforme bit će dostupni na web-mjestu programa: https://warpaccelerator.com/futurecommunication/.

„Uvjereni smo da izazovi s kojima se svakodnevno susrećemo nalažu uspostavljanje partnerstava diljem različitih industrija koja se usredotočuju na

uzajamno ubrzanje, pružaju pristup novim stručnim znanjima i tehnologijama te vode prema razvoju novih slučajeva upotrebe. Zajedničkim i otvorenim inovacijama mogu se u suradnji s uspješnim industrijskim partnerima uspješno usmjeriti korporativni napori prema učinkovitijem udovoljavanju potrebama korisnika. Iz tog je razloga program WARP Future Communication u tolikoj mjeri jedinstven – njime se startup tvrtkama pruža mogućnost bržeg izlaska na tržište uz podršku dviju velikih korporacija, Deutsche Telekoma i Nokije", objasnio je Jakub Probola, voditelj startup akceleratora hub:raum za srednju i istočnu Europu.



"Hrvatski Telekom važan je dio ovog projekta omogućujući kao partner provedbu natječaja za hrvatske kompanije. Kao najveći hrvatski startup akcelerator koji snažno vjeruje u potencijal ove inicijative, Hrvatski Telekom će podržati sve zainteresirane startupe kako bi mogli pokazati svoje autentične poslovne vještine u natjecanju", rekla je Ana Pauzar, voditeljica Odsjeka za razvoj proizvoda i ponuda novih proizvoda u Hrvatskom Telekomu.