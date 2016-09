Stigao Mini PC baziran na Linux Mint distribuciji

Izraelska tvrtka CompuLab predstavila je svoje novo mini računalo MintBox Mini Pro, koje se temelji na popularnoj Linux distribuciji, Linux Mint.



U ovom slučaju na njega je predinstalirana 64-bitna verzija Linux Mint 18 sustava s Cinnamon grafičkim sučeljem, no korisnici mogu vrlo lako ovu Linux distribuciju zamijeniti nekom verzijom Windowsa, ukoliko to žele.



Što se tiče hardverskih značajki, tu je 64-bitni AMD-ov A10 Micro-6700T SoC s četiri jezgre na taktu od 1,2 GHz, AMD Radeon R6 grafika, 8 GB RAM-a te mSATA SSD disk s kapacitetom od 120 GB. MintBox Mini Pro ima jedan utor za microSD kartice, dva HDMI 1.4a priključka, dva USB 3.0 priključka, četiri USB 2.0 priključka, gigabitni LAN i Wi-Fi (802.11ac).



Karakterizira ga i metalno kućište niskog profila, ali i jedan dodatak koji se zaista rijetko viđa u mini računalima, a to je utor za micro SIM kartice. Prodaje se na službenoj stranici proizvođača po cijeni od 395 američkih dolara.