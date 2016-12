Stigle i prve HMD-ove Nokije (nisu Android)

HMD Global, tvrtka koja je od Microsofta otkupila prava na proizvodnju i prodaju mobitela pod Nokijinim brendom predstavila je i prve modele. No, ovdje se ne radi o pametnim mobitelima s Android platformom, već o jednostavnim Series 30+ uređajima koje odlikuje mala cijena i dugotrajna baterija.



Prva dva koja će probiti led i stići na tržište pod nazivom NOKIA su modeli Nokia 150 i Nokia 150 Dual SIM. Oba modela su hardverski identična, uz malu razliku što Nokia 150 Dual SIM kako joj sami naziv kaže, podržava dvije SIM kartice.



No, sve ostalo je isto – 2,4-inčni zaslon rezolucije 240 x 320 piksela, podrška za microSD kartice (do 32 GB), Bluetooth 3.0 te micro USB port. Baterija je kapaciteta 1.020 mAh, što je ovom uređaju dostatno za do 31 dan (Nokia 150), odnosno do 25 dana (Nokia 150 Dual SIM) u stanju pripravnosti.



Očekivano, u slučaju aktivnog korištenja uređaja vrijeme autonomije je kraće – do 22 sata ako se mobitel koristi isključivo za telefoniranje. Od dodatne opreme Nokia 150 ima ugrađen FM Radio, MP3 player, VGA kameru s LED bljeskalicom i dvije igre – Snake Xenzia i Nitro Racing.



Prodaja na europskom tržištu kreće u prvom kvartalu 2017. godine, po cijeni od samo 26 USD (+ porez).