Stiže Meizu Pro 6 Plus s Exynos 8890 čipom

Kineska tvrtka Meizu na jesen prošle godine predstavila je svoj tadašnji flagship pametni telefon Pro 5, koji se isticao po tome što je sadržavao Samsungov Exynos 7420 čip.



Nakon toga slijedi razdoblje loših odnosa između dviju tvrtki, što rezultira pojavim Pro 6 modela u travnju ove godine, koji sadrži MediaTekov Helio X25 čip. Čini se da je razdoblje sukoba završilo te je krenulo novo doba suradnje koja se očituje upravo predstavljenim pametnim telefonom Meizu Pro 6 Plus.



Riječ je o mobilnom uređaju koji dolazi s ugrađenim osmojezgrenim Exynos 8890 čipom koji se može pronaći i u aktualnim Samsungovim flagship Galaxy S7 i Galaxy S7 edge uređajima.



Od ostalih značajki Pro 6 Plus modela vrijedi istaknuti 5,7-inčni Super AMOLED zaslon s rezolucijom od 2560 x 1440 piksela s Meizuovom verzijom Force Touch tehnologije pod imenom 3D Press (u ovom slučaju ekran je potrebno pritisnuti jače, a ne duže kao kod mnogih drugih Android uređaja s podrškom za Force Touch), 4 GB RAM-a te 64 odnosno 128 GB UFS 2.0 interne memorije za pohranu podataka.



Meizuov karakteristični mTouch ponovno u jednoj tipki sadrži senzor otisaka prstiju, Home tipku te tipku za kretanje po izbornicima.



Fotografsku komponentu uređaja čini stražnja 12-megapikselna kamera sa Sonyjevim IMX386 senzorom, prepoznatljivim flashom s 10 LED-ica, optičkom stabilizacijom slike te otvorom blende f/2.0, kao i 5-megapikselna selfie kamera.



Za zvuk se brine dedicirani čip tvrtke ESS (ES9018K2M), baterija ima kapacitet od 3400 mAh (sadrži podršku za brzo punjenje), a tu je i USB 3.1 Type-C priključak. Operativni sustav je novi Flyme OS 6 koji se bazira na Android Marshamallowu.



Meizu Pro 6 Plus će se na azijskom i europskom tržištu pojaviti u crnoj, šampanjsko zlatnoj i srebrnoj boji s cijenom od oko 410 eura (za model s 64 GB interne memorije), odnosno 450 eura (za model s 128 GB interne memorije).