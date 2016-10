Stiže novi i snažniji Surface Book i7

Microsoft je predstavio unaprijeđenu verziju svojeg Surface Book računala, čije su glavne odlike snažan hardver i visoka autonomija.



Kako se temelji na Intelovom i7 procesoru šeste generacije, nova serija Surface Book računala na tržištu će se pojaviti pod imenom Surface Book i7. Na zahtjev korisnika uvećan je kapacitet baterije te ona sada nudi autonomiju od 16 sati.



Panos Panay (voditelj Surface odjela u Microsoftu) se prilikom predstavljanja računala pohvalio činjenicom da se na tržištu trenutačno ne postoje konkurentska računala koja nude slične performanse u kombinaciji sa sličnom autonomijom baterije. Također, Surface Book i7 je prema njegovim riječima triput snažniji od Appleovih Macbookova.



Što se tiče ostalih značajki, Surface Book i7 ima 13,5-inčni PixelSense zaslon s rezolucijom od 3000 x 2000 piksela (s gustoćom prikaza od 267 ppi-a), grafički aspekt računala čini Nvidia GeForce GTX 965M s 2 GB GDDR5 memorije, TMP čip, stereo zvučnici s podrškom za Dolby Audio Premium, 8-megapikselnu stražnju kameru s autofokusom i snimanjem 1080p sadržaja te prednju 5-megapikselnu kameru s podrškom za Microsoft Hello funkcionalnost.



Od priključaka dostupni su dva USB 3.0 priključka, mini DisplayPort te utor za SD kartice. Tu je i operativni sustav Windows 10 Pro, magnezijsko kućište te podrška za Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth 4.0.



Korisnici će moći izabrati između tri različite verzije računala koje se razlikuju po količini RAM-a i interne memorije (od 8 do 16 GB RAM-a te od 256 GB do 1 TB interne memorije putem SSD diskova).



Kao i obično za Surface Book računala, cijene će biti visoke i kreću se u rasponu od 2399 dolara za početni model do 3299 dolara za najskuplji model s 16 GB RAM-a i SSD diskom od 1 TB. Dimenzije Surface Book i7 računala iznose 312,3 x 232,1 x 13 do 22,8 milimetara, dok težina iznosi 1,647 kilograma.