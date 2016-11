Što pokreće život na Europi (ako ga ima)

Prije dva mjeseca medijima je prohujala vijest da će za koji dan američka svemirska agencija NASA održati konferenciju za tisak na kojoj će njezini znanstvenici objaviti nešto važno, nešto senzacionalno što su pronašli na Jupiterovom satelitu Europi: „Astronomi će prikazati rezultate jedinstvenog poduhvata promatranja Europe koja je dovela do nevjerojatnog dokaza aktivnosti koja se može povezati s postojanjem oceana ispod površine Europe.“ Američki su znanstvenici naime iskoristili svemirski teleskop Hubble za promatranje tog Jupiterova satelita i pritom otkrili erupcije vodene pare, „gejzire“, iznad njezine površine (no to se „nevjerojatno uzbudljivo otkriće“ dogodilo još 2013. godine). „To znači da će buduća istraživanja moći izravno istraživati kemijski sastav možda nastanjenog Europina okoliša bez probijanja kroz slojeve leda“, rekao je Lorenz Roth, znanstvenik angažiran na projektu istraživanja ledenog Jupiterova mjeseca.



U doba kada se sve kupuje i sve prodaje, kada sve postaje predmetom marketinga i EPP-a od toga nisu ostala imuna ni znanstvena istraživanja. Naslovi u znanstvenim časopisima sve više nalikuju naslovima u novinama, na što ukazuje – kako pokazuju bibliometrijska istraživanja - i sve veća učestalost riječi novel (revolucionarno novo) u naslovima znanstvenih radova. Koliko će se neki rad čitati i citirati ovisi čak o „prikladnosti“ imena autora, naime koliko ga je lako zapaziti i zapamtiti. (Ja sa svojim prezimenom imam sreće, jer ono funkcionira su svim jezicima, čak u indijskom: Rao je naime vrlo često ime i prezime u Indiji.)



Otkako je 1995. godine američka sonda Galileo otkrila mjerenjem magnetskog polja postojanje oceana ispod ledene kore Europe, jednog od četiriju Galilejevih Jupiterovih mjeseca (ostala tri su Io, Ganimed i Kalista) nagađanja o postojanju života u njemu ne prestaju. Ocean je dubok stotinjak kilometara, nalazi se ispod desetak kilometara debelog leda, u njemu ima otopljenih soli (posebice magnezijeva sulfata), a očito i mnogo organske tvari, jer u njega je palo - što je također očito - mnogo meteorita i kometa koji su sa sobom donijeli organske spojeve. No da bi u tom oceanu moglo biti života, on mora odnekud crpiti energiju. O nekom obliku fotosinteze ne može biti ni govora jer solarna konstanta, tok Sunčevog zračenja na Europi iznosi samo 50 W/m2, a to je 27 puta manje nego na Zemlji. Od toga zaista ništa ne može prodrijeti kroz kilometre leda. Mračno je dolje – ma kakav rog!



No dok su svijet obilazila „fantastična vijest“ o otkriću organskih spojeva na Europi, u časopisu Geophysical Research Letters trojica NASA-inih znanstvenika (Vance, Hand i Pappalardo) iz Laboratorija za mlazni pogon (Jet Propulsion Laboratory) iz Californije objavila su članak u kojem su opisali svoja istraživanja o mogućnosti da je život ispod ledene kore pokretan vodikom. Vodik je, znamo, vrlo reaktivan plin, pa s te strane ne bi trebalo biti problema. No odakle vodik na Jupiterovom satelitu?



Odgovor su pronašli u geokemijskom procesu serpentinizacije, reakciji silikatnih stijena s vodom. Njome nastaje serpentin, mineral poznat i po tome što se od njega proizvodi azbest. Iako je serpentin najpoznatiji produkt serpentinizacije, uz njega nastaje i silicijev dioksid (kvarc), magnezijev hidroksid (brucit) te željezov(II,III) oksid (magnetit). Nastajenje magnetita iz silikatnih minerala fajalita i ferosilita, u kojima se željezo nalazi u dvovalentnom stanju, za našu je priču najvažnije jer se upravo pri tome stvara plinoviti vodik. (Riječ je o redoks-reakciji u kojoj se željezo oksidira iz željeza(II) u željezo(III), dok se vodik reducira iz vodika(I) u vodik (0). Toliko o kemiji - za sada.) Prema mišljenju triju NASA-inih znanstvenika taj se proces na Europi odvija u 25 kilometara dubokim rasjedima na dnu stotinu kilometara dubokog oceana. Rezultat? Svake godine Europa proizvede serpentinizacijom 80 tisuća tona plinovitog vodika.



No to nije sve. Europa je izložena zračenju Jupiterove magnetosfere, koje upravo istražuje sonda koja kruži oko njega. Prema nekim procjenama djelovanjem zračenja na Europinu vodu nastaje možda i 10 milijuna tona kisika godišnje, oko stotinu puta manje nego što ga proizvedu sve zelene biljke na Zemlji. Taj se kisik najvjerojatnije nalazi u obliku vodikova peroksida, H2O2, koji je također otkriven u ledu Jupiterova mjeseca, i to ne u malom udjelu (0,13 %).



Vodikov peroksid također je vrlo reaktivan spoj, pa i on može poslužiti za pokretanje života ispod leda. Još važnije, taj spoj može prevesti u druge, reaktivnije spojeve one što su meteoritima i kometima već dospjeli u ocean. Najvažniji od njih je formaldehid (metanal), kemijski spoj koji bi također mogao odigrati ključnu ulogu u metabolizmu izvanzemaljskih organizama. Kako je još 2000. godine pretpostavio američki egzobiolog Christopher F. Chyba organizmi na Europi oksidiraju (vodikovim peroksidom i sličnim spojevima) metan u metanal, a metanal potom u metansku (mravlju) i ugljičnu kiselinu (ugljikov dioksid). Ugljikov dioksid se pak u reakciji s vodikom (dobivenim serpentinizacijom) reducira u metan. Tako dolazimo do zatvorenog ciklusa: od metana do ugljikova dioksida (kisikom) i od ugljikova dioksida do metana (vodikom). To je posve nalik kruženju ugljika u Zemljinoj biosferi - s drugačijim zračenjem i drugačijom kemijom. Kada se proračuni izvedu do kraja, proizlazi da je zračenje Jupiterove magnetosfere dovoljno da održi život ispod Europina leda s koncentracijom od tisuću živih (izvanzemaljskih) stanica u litri.