Što se krije iza „najstarijeg fosila“?

Život na Zemlji niknuo je prije 3,8 milijarde godina, dakle samo 700 milijuna godina nakon što se naš planet formirao – a bilo je to prije 4,5 do 4,6 milijardi godina - iz oblaka svemirskog plina i prašine. Prva stanica, progenot ili LUCA (last universal common ancestor, posljednji svima zajednički predak) pojavio se dakle na kraju najstarijeg razdoblja, hadijskog eona (nazvanog tako po grčkom Hadu, dakle „paklenog“ razdoblja Zemljine povijesti). Prva je stanica živjela duboko ispod mora blizu izvora vrele vode, koji su je hranili anorganskim tvarima. Bila je dakle kemoautotrof, oganizam koji koristi kemijske reakcije anorganskih spojeva za dobivanje energije, a usto i hipertermofil. Ovo posljednje znači da je mogao živjeti i množiti se u vreloj vodi, možda baš poput današnjih hipertermofilnih organizama koji podnose temperaturu i od 120 oC. Kako se sve to zna, kad prvi organizam –što bi se narodski reklo – nitko nije vidio ni iz daleka ni iz bliza?



„Lice s tjeralice“ je međutim poznato po svojim tragovima. Nizak udio ugljikova izotopa 13C u stijenama starim 3,8 milijardi godina ukazuje da ugljik u njima potječe iz nečega živog. A da je to „živo“ bilo hipertermofilno pokazuje više nego jasno porodično stablo najstarijih organizama, bakterija i arheja. (Zanimljivo je kako je to porodično stablo konstruirano. Nije naime izvedeno iz morfologije ili nečega sličnog, nego iz podudarnosti ribosomske RNA). Oko mjesta račvanja bakterija i arheja nalaze se samo hipertermofili. Iz toga jasno proizlazi da oba carstva potječu od istog, zajedničkog hipertermofilnog pretka. Znanstvenici nisu međutim još načistu je li tome razlog što se LUCA razvio nedaleko toplih izvora u morskim dubinama (najvjerojatnije iz katalitičkih čestica željezovih sulfida), ili je pak razlog u tome što su samo hipertermofini organizmi mogli preživjeti kataklizme sudara mlade Zemlje s drugim nebeskim tijelima. (Procjenjuje se da asteroid od 500 km ima dovoljno energije da ispari sve svjetske oceane – i uništi sav život na Zemlji).



Čudno je kako geolozi definiraju razdoblja Zemljine povijesti. Hadij je eon iz kojeg nisu sačuvane stijene, dok je Kambrij period u kojem se pojavljaju prvi fosili. No onda su pronađene stijene koje po starosti pripadaju Hadiju i fosili stariji 570 milijuna godina, od kada počinje Kambrij. No u obranu geologa treba reći da se u prekambrijskim fosilima ne raspoznaju ljušture i kosti nego nakupine organske tvari i pratećih minerala – tako sitne da se mogu vidjeti samo mikroskopom. Riječ je naime o fosilima jednostaničnih organizama. Prvo su pronađeni, u Južnoj Africi, fosili bakterije nazvane Eobacterium isolatum, stari 3,1 milijardu godina, a potom životna zajednica fotosintetskih i kemoautotrofnih organizama. Njezina je starost procijenjena na točno 3,472-3,333 milijarde godina.



Sve ovo pišem kako bih čitatelja pripremio na ono što slijedi: tek što sam čuo vijest na televiziji prijatelj mi je šalje Internetom, dajući mi poveznicu na članak. Međunarodni tim znanstvenika u uglednom je časopisu Nature objavio kako su pronašli fosile još starijih organizama, no ovaj put ne u Južnoj Africi nego u nalazištu Nuvvuagittuq (Nuvvuagittuq supracrustal belt, NSB) u kanadskoj pokrajini Quibec. Riječ je o fosiliziranim mikrobima čiju su starost procijenili na najmanje 3,77 milijardu godina. Kažem „najmanje“ jer su pronađeni u sloju starom između 3,77 i 4,28 godina. Prema tome nije isključeno da bi mogli biti stari i 4,28 milijarde godina, no ova mi se posljednja brojka ne čini vjerojatnom iz dva razloga. Pri je razlog što se nekako baš u to vrijeme od Zemlje otrgao veliki dio da bi od njega nastao Mjesec. Drugi je razlog što se geolozi uglavnom slažu kako su oceani nastali prije četiri milijarde godina, a tek tada je – naravno – mogao nastati život u njima.



Što da vam kažem? Sve što su znanstvenici predvidjeli pokazalo se točnim. Pronađeni fosili u obliku cijevastih hematitnih (Fe 2 O 3 ) struktura u jaspisu oblikom posve odgovaraju mikrobnim filamentima pronađenima nedaleko suvremenih hidrotermalnih izvora, između ostalog i anoksigenskim fotoferotrofima iz roda Hyphomicrobium. To znači da se metabolizam najstarijih fosiliziranih ogranizama vjerojatno temljio na oksidaciji dvovalentnog željeza u trovalentno, Fe2+ u Fe3+ (sunčevim) svjetlom. (Metabolizam zelenih biljaka temelji se pak na fotooksidaciji vode u elementarni kisik.) Odgovara li sumnjivac licu s tjeralice? Naravno, naravno – to je on!

Dr. Nenad Raos, po struci kemičar, znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Intenzivno se bavi popularizacijom znanosti: autor je 13 znanstveno-popularnih knjiga, 7 izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju te mnogo stotina članaka po časopisima. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad u području prirodnih znanosti HAZU-a (1996.) i Državne godišnje nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti (2003.).