Strojnim učenjem do povećanja rezolucije fotografija

Već godinama se u raznim filmovima i serijama, poput televizijskog serijala CSI, prikazuju metode uvećavanja fotografija i poboljšanja njihove rezolucije koje u stvarnosti nisu izvedive. Ili, bolje rečeno, do sada nisu bile izvedive. Google je objavio da je u sklopu projekta RAISR (Rapid and Accurate Image Super Resolution) razvio algoritme koji su, uz pomoć strojnog učenja, sposobni iz manjih digitalnih fotografija napraviti njihove pandane veće rezolucije i bolje kvalitete.

Naravno, algoritmi ne mogu na postojeće slike niske rezolucije dodati informacije koje na njima ne postoje, poput očitanja registarske pločice automobila u odsjaju sa zjenice oka osobe snimljene nadzornom kamerom u mračnoj uličici. Ipak, Googleov algoritam može u slike manje rezolucije ubaciti dodatne piksele, te potom kroz strojno učenje i umjetnu inteligenciju "zaključiti" kako bi oni trebali izgledati.

Za sada su ovako dobiveni rezultati zadovoljavajući i usporedivi s nekim postojećim metodama "upsamplinga", te barem jednako dobri ili bolji od njih. No, cijeli se algoritam izvodi čak 10 do 100 puta brže od svih postojećih, te ga je moguće koristiti na mobilnom uređaju u stvarnom vremenu. Dodatno poboljšanje postignuto je u uklanjanju kompresijskih artefakata koji se javljaju na slikama smanjene rezolucije – što dovodi do konačnih rezultata u vidu oštrijih slika življih boja.

Na slikama koje je Google naveo kao primjer rezultata rada RAISR-a (priložene uz ovu vijest), čini se da su u tome doista i uspjeli. O svemu su objavili i znanstveni rad koji opisuje način na koji računalo "vidi" slike, prepoznaje uzorke, uči, te pokušava rekreirati informacije i prikazati ih u obliku dodatnih piksela na uvećanim slikama.