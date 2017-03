Studentsko natjecanje Go Green in the City pobjednicima osigurava zaposlenje

Schneider Electric, kompanija specijalizirana za upravljanje energijom i automatizaciju, sedmu godinu zaredom promovira natjecanje Go Green in the City. Riječ je o globalnom godišnjem natjecanju namijenjenom studentima poslovnog upravljanja i tehnoloških znanosti s ciljem promicanja inovativnih ideja upravljanja energijom za pametne gradove.

U razdoblju od 13. veljače do 12. svibnja ove godine natjecanje je otvoreno za sve preddiplomske i poslijediplomske studente poslovnog upravljanja i tehnoloških znanosti te studente na poslijediplomskim specijalističkim studijima iz poslovnog upravljanja (MBA) iz cijeloga svijeta. Od studenata se očekuje da osnuju dvočlane timove (s najmanje jednom ženom kako bi se potaknula različitost i inkluzija) te predaju studiju slučaja koja ilustrira njihove zamisli o inovativnim rješenjima za upravljanje energijom u gradovima. Sve se spomenute studije moraju odnositi na jednu od četiri osnovne teme poslovnih izazova kompanije Schneider Electric (strategija i tehnologija, energetska učinkovitost rješenja za hlađenje, skladištenje energije, te integrirani urbani energetski sustavi) ili na bilo koju jedinstvenu zamisao o prelasku na ekološko djelovanje.

Natjecanje je prvi puta održano 2011. godine te svake godine privlači sve više timova, što pokazuje kako su budući profesionalci nestrpljivi u nakani da saznaju što više o kompaniji Schneider Electric, njezinoj stručnosti i kulturi inovacije, dok istovremeno rade na poslovnom slučaju te upoznaju razne stručnjake i dobivaju savjete o profesionalnoj karijeri. Godine 2016. na natjecanje se prijavilo 16.466 sudionika iz 180 zemalja diljem svijeta te je predano ukupno 1.184 studija slučajeva. Pobjedu je prošle godine odnio tim sa Sveučilišta primijenjenih znanosti – FH Aachen iz Njemačke, zahvaljujući zamisli o inovativnom off-grid rješenju s vjetroturbinom i pumpom za vodu, koje ruralnim poljoprivrednim zajednicama omogućuje pristup čistoj energiji po niskoj cijeni.

„Rastuće zanimanje za natjecanje Go Green in the City snažan je pokazatelj osjetljivosti budućih inženjera i lidera na ekološke izazove planeta te njihovu gorljivost kada je riječ o pronalaženju rješenja. Zahvaljujući tom godišnjem događanju, studenti imaju priliku pokazati sve svoje talente u okruženju u kojem su oba spola posve jednaka, dok Schneider Electric dobiva na prepoznatljivosti kao vodeći globalni poslodavac. Osim toga, natjecanje dugoročno kompaniji pomaže u privlačenju najboljih talenata“, istaknuo je Olivier Blum, glavni direktor za ljudske resurse kompanije Schneider Electric. „Dijeljenjem znanja i iskustva s drugima i mentoriranjem natjecatelja dijelimo i svoje vrijednosti, svoju posvećenost različitosti te vizije o inovacijama na svim razinama, zajedno s povezanim tehnologijama za upravljanje energijom i automatizaciju.“

Popis od sto timova polufinalista bit će objavljen 9. lipnja. Svaki od tih sto timova zatim će dva mjeseca raditi s mentorom iz Schneidera kako bi napravili sinopsis i video prezentaciju svoje zamisli. Nakon objave popisa 12 timova finalista 7. kolovoza 2017., timovi će otputovati u Pariz, gdje će se natjecati u velikoj završnici u razdoblju od 9. do 13. listopada ove godine.

Pobjednički tim proputovat će svijet u stilu: posjetit će pogone kompanije Schneider Electric, te se družiti sa zaposlenicima i višim menadžmentom. Pored toga, biti će im ponuđen i posao u Schneider Electric.

Više informacija o natjecanju Go Green in the City možete pronaći na stranici www.gogreeninthecity.com.