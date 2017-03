Sve više surfamo preko uređaja s Androidom

StatCounter objavio je zanimljive podatke vezano uz operativni sustav uređaja preko kojih idemo na internet. Naime za navedenu radnju sve više koristimo uređaje s Androidom, a sve manje uređaje s Windowsima.



Podaci se odnose na petogodišnje razdoblje od veljače 2012. pa sve do veljače ove, 2017. godine. Prije pet godina apsolutni „kralj“ surfanja je bio Windows OS (82%), kojemu je 2012. započeo trend laganog opadanja, a koji traje i danas.



S druge strane medalje, nalazi se Android OS, koji se za pristup internetu 2012. godine koristio tek u 2,2% slučajeva. Popularizacijom mobitela i tableta sve manje imamo potrebe sjedati ispred prijenosnog ili desktop računala kada želimo provjeriti nešto na internetu, sve to možemo i na mobitelima, u hodu.



Zahvaljujući tome, udio pretraživanja interneta preko Windowsa se do veljače 2017. godine smanjio na 38,6%, dok se do istog razdoblja udio Androida povećao na 37,4%. Ako se ovakav trend nastavi i dalje, već iduće godine bi Android mogao i prestići Windowse.