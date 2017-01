Sve zalihe Snapdragona 835 dobiva Samsung

Forbes je objavio zanimljiv izvještaj u kojemu navodi kako LG G6 na kraju ipak neće biti pogonjen od strane Snapdragona 835. Kao izvor ove informacije navode se industrijski insideri, a oni poručuju kako će G6 na tržište stići sa Snapdragonom 821.



Kao razlog tomu navodi se da do travnja 2017. godine Snapdragon 835 neće biti proizveden u dovoljnim količinama za sve zainteresirane strane. Inzistiranje na najnovijem SoC-u dovelo bi do velikog kašnjenja u predstavljanju novih modela što nije opcija ni za jednog proizvođača mobitela.



Nadalje, isti izvještaj navodi kako će sve količine Snapdragona 835 dobiti Samsung za svoje mobitele Galaxy S8 i Galaxy S8 Plus. Potonje i ne čudi kada se uzme u obzir da je uz Qualcomm u razvoju Snapdragona 835 sudjelovao i Samsung koji ga i proizvodi u svojim pogonima.



Iz istog razloga je i HTC svoje U Ultra modele također opremio s prošlogodišnjim Snapdragonom 821. Prema Forbesovim izvorima Snapdragon 835 bit će dostupan za ostale proizvođače mobitela tek po predstavljanju novih Galaxyja – što bi se trebalo navodno dogoditi 14. travnja 2017. godine.