Sveučilišni računski centar slavi 46. rođendan

Računalna hala Srca 1998.

Srce je i danas, 46 godina od osnutka uspješna, pouzdana i učinkovita središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture). Srce je istovremeno i računski i informacijski centar Sveučilišta u Zagrebu, nadležan za koordinaciju razvoja e-infrastrukture Sveučilišta.



''I ova 46. godina, svjedoči o tome da ne samo da se zadaće i izazovi u radu Srca ne smanjuju, nego kontinuirani napori Srca da osigura akademskoj i istraživačkoj zajednici i hrvatskome društvu pristup najnovijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama postaju sve važniji. Pri tome potreba da se zadrži stabilnost i pouzdanost rada mnogobrojnih postojećih sustava i usluga za koje je Srce nadležno i kojima se koriste tisuće naših korisnika postaje sve više glavnim prioritetom u planiranju i ostvarivanju aktivnosti Srca.'' istaknuo je ravnatelj Srca dr.sc. Zoran Bekić.



To podrazumijeva kontinuiranu brigu o više od 40 javnih usluga i ključnih infrastruktura, od usluga u temeljnim slojevima e-infrastrukture kao što su udomljavanje nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa (CIX) i pružanje usluga naprednog računarstva (HPC klaster Isabella i CRO NGI) preko koordinacije autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr) te usluga iz podatkovnog i informacijskog sloja kao što su Informacijski sustav visokog obrazovanja (ISVU) i Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) pa sve do široke ponude obrazovnih programa Srca koji su prilagođeni potrebama studenata, nastavnika, istraživača, kao i IT profesionalca koji rade u sustavu znanosti i obrazovanja, ali i izvan njega.



Izdvajamo kao iskorak završetak priprema projektne dokumentacije projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nastavljamo održavati i razvijati infrastrukturu za prikupljanje, trajno čuvanje i otvoreni pristup digitalnoj imovini, podacima i rezultatima istraživanja (sustav Dabar) kao i niz informacijskih sustava koji čine osnovu nacionalne informacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.



''Kroz mnoge svoje sustave, projekte i aktivnosti, Srce je ustrajalo na aktivnoj promociji, poticanju, omogućavanju, ali i u prakticiranju, načela otvorenog pristupa i otvorenog obrazovanja, gradeći tako otvorenu e-infrastrukturu za otvorenu znanost i otvoreno obrazovanje u Hrvatskoj. Pri tome nam je važno to što smo ostvarili uspješnu suradnju s mnogobrojnim dionicima sustava i članovima akademske zajednice, a kroz aktivno sudjelovanje na međunarodnim projektima nastavili graditi mostove između hrvatskog i europskog obrazovnog i istraživačkog prostora.'' naglašava dr. sc. Bekić.



Povijest Srca uključuje važne trenutke kako hrvatske informatike, tako i hrvatske akademske i istraživačke zajednice u razvoju i primjeni najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Sada već poprilično davne 1971. godine, 29. travnja Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o osnivanju Sveučilišnog računskog centra. Savjet, tada jedinog hrvatskog sveučilišta, zasjedao je u Osijeku, a odluku je potpisao tadašnji rektor, akademik Ivan Supek. Osnivanju Srca prethodila je izrada niza projektnih dokumenata u čijem je nastajanju sudjelovao niz istaknutih profesora Sveučilišta u Zagrebu i članova akademske i istraživačke zajednice.



Od 1974. godine, kad je u Srcu svečano pušteno u rad računalo UNIVAC 1110, do danas, puno se toga u informatičkom, računalnom, komunikacijskom i informacijskom svijetu promijenilo. Od računala koje je sa svim podsustavima zauzimalo više od 400 m2 do računala podjednake snage koje danas mnogi nose u svojem džepu. Od programa i podataka na bušenim karticama do računarstva i usluga u oblacima, od početaka umrežavanja računala do danas sveprisutnog Interneta i gigabitnih brzina… i mogli bismo tako nabrajati. Promjene su svakodnevne, ponekad ih je teško pratiti, ali je činjenica da je Srce uspijevalo proteklih 46 godina ne samo držati korak s tim promjenama, nego kontinuirano osiguravati dostupnost najnovijih, često izuzetno naprednih tehnologija akademskoj i istraživačkoj zajednici, ali i hrvatskom društvu u cjelini.



Kad sagledamo svih 46 godina i prošlost i sadašnjost i budućnost, sve uspone i velika dostignuća, u središtu svega su ljudi. Srce prije svega čine njegovi zaposlenici, korisnici i partneri, te zajednica kojoj Srce pripada. Bez njih Srce ne bi bilo ono što jest i upravo zbog njih naš Dan Srca, 29. travnja je i njihov dan.