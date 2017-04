U svibnju edukacija za nevladine organizacije Technology for Good

Technology for Good, program kojeg provode tvrtka Microsoft i Fondacija Mozaik, službeni predstavnik globalne Udruge Tech Soup, s ciljem da nevladine organizacije dobiju edukaciju o tome kako ostvariti donaciju licenciranih Microsoft softvera kroz program TechSoup Balkans i kako koristiti tehnologiju za povećanje efikasnosti i stvaranje pozitivnog društvenog utjecaja održat će se 11. svibnja u prostorima tvrtke Microsoft u Zagrebu.



Tako će više od 60 predstavnika nevladinih organizacija imati priliku upoznati se s najpopularnijim softverima te načinima za jednostavno i učinkovito korištenje aplikacija i programa. Fokus će biti na donaciju usluga u oblaku, u vrijednosti od 5000 američkih dolara godišnje koje Microsoft donira nevladinim udrugama te na program Office 365 s najnovijim alatima za moderno uredsko poslovanje.



Ovogodišnje događanje donosi dvije novosti – dodatne webinare te naglasak na mogućnosti Microsoft Azurea i analitiku. Webinari će biti organizirani u danima prije i poslije centralnog događanja. Tako će prvi webinar pod nazivom “Pohrana datoteka u oblak i dijeljenje dokumenata“ održati tvrtka Citus i to 4. svibnja, dok će drugi webinar naziva “Organizacija vremena i praćenje izvršavanja zadataka kroz Planner“ biti održan u drugoj polovici svibnja. Prijave za webinare su otvorene, a link na prijavu nalazi se ovdje. S obzirom na to da nevladine udruge u manjoj mjeri apliciraju za donaciju proizvoda kao što je Microsoft Azure, važnost webinara je i u tome što će dati uvid upravo u tu platformu u oblaku te će biti objašnjene mogućnosti njezine primjene kroz nekoliko scenarija. Također, posebna pažnja će se posvetiti analitičkim alatima kao što je Power BI putem kojih nevladine udruge mogu raditi brojne analize na temelju upisanih podataka.



Osim toga sudionici događanja dobit će savjete i demonstracije o prednostima i nužnosti korištenja moderne tehnologije kao što su Office 365, Dynamics, Azure, Power BI u svakodnevnim poslovima, planiranjima i drugim aktivnostima kao i kako ostvariti uvjete za donaciju.



“TechSoup je program putem kojeg kontinuirano doprinosimo poboljšanju uvjeta rada nevladinih organizacija kroz tehnologiju i nova tehnološka rješenja. Cilj nam je da svaka organizacija raspolaže adekvatnim tehnološkim resursima i znanjem kako bi ostvarila svoj puni potencijal. Kompanija Microsoft nam je u ovoj misiji najveći regionalni partner obzirom da podržava organizacije civilnog društva te im omogućuje korištenje najsuvremenijih alata u njihovom radu”, rekla je Vildana Mujkić, direktorica TechSoup Balkans.



“Microsoft u Hrvatskoj već dugi niz godina provodi program Technology for Good te tako sudjeluje u osnaživanju i provođenju pozitivnih promjena kod nevladinih udruga te u lokalnim zajednicama i društvu općenito. Tehnologija je preduvjet uspjeha svake privatne i javne tvrtke, pa tako i nevladinih udruga i organizacija, zato smo izrazito ponosni što donacijom modernih tehnologija pomažemo u provođenju društveno korisnih projekata. Potrebu za tehnologijom pokazuje i podatak da u svijetu više od milijun nevladinih organizacija koristi ovaj program, a u Hrvatskoj je taj broj veći od 600“, rekla je Lejla Zukić-Krivdić, direktorica Microsoft Hrvatska i Bosna i Hercegovina.