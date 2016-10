Svijeća s mirisom – novog Maca

Na internetskoj trgovini koja inače prodaje dodatke i gadgete povezane s Appleovim asortimanom računala i mobitela, TwelveSouth, pojavio se – i ubrzo je rasprodan – jedinstven novi proizvod. Uz futrole za iPhone, stalke za iPad, dizajnerske torbice ili punjače, na ovom se webshopu od sada nalazi i mirisna, ručno rađena svijeća od sojinog voska koja miriše poput –novog Mac računala.

Želite li da vam kuća odiše mirisom svježe raspakiranog Maca, kao da ste ga tog trenutka donijeli iz Apple Storea i otvorili prepoznatljivu bijelu kutiju, morat ćete za ovu jedinstvenu svijeću izdvojiti 24 američka dolara. Naznačeno vrijeme gorenja New Mac mirisne svijeće je 45 do 55 sati, što znači da biste štedljivim korištenjem osjećaj novog Maca u svom domu mogli produljiti i na nekoliko dana – i to za pišljivih 160 kuna (plus dostava). Ako ovo nije izvrsna prilika, ne znamo što jest!

Deklaracija kaže da je miris svijeće sačinjen od mente, breskve, bosiljka, lavande i mandarine. Jedino nije baš potpuno jasno miriše li sve to na aluminijsko kućište novog računala ili pak na zaštitnu foliju i stiropor iz njegove kutije.

Ovaj hit-artikl trenutačno je rasprodan, ali svi zainteresirani Mac-mirisoljupci mogu se predbilježiti i prvi doznati čim vrijedne ruke američkih radnika proizvedu novu pošiljku.