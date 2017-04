Talijan dobio odštetu jer je zbog mobitela dobio tumor

Otkako je mobilnih telefona znanstvenici pokušavaju utvrditi ugrožava li njihovo pretjerano korištenje na bilo koji način ljudsko zdravlje – i do sada niti jedna studija nije pokazala izravnu vezu između upotrebe mobitela i zdravstvenih problema korisnika. No, to nije spriječilo sud u talijanskom gradu Ivrei da tužitelju, inače zaposleniku Telecoma Italia, dodijeli invalidsku mirovinu upravo zbog korištenja mobitela.

57-godišnji Roberto Romeo tužio je svojeg poslodavca jer je tijekom 15 godina na radnom mjestu bio prisiljen aktivno telefonirati putem mobitela, i to 3-4 sata na dan. Sigurnosni standardi kompanije pritom kažu da se telefoniranje duže od sat vremena karakterizira kao "ozbiljno". Nesretnom Romeu je nakon više godina takvog rada dijagnosticiran benigni tumor na desnoj strani mozga, a on je zaključio da je ta bolest izravna posljedica njegovog pretjeranog poslovnog telefoniranja.

Kako je zbog tumora izgubio i sluh na desnom uhu, odlučio je tužiti svoj poslodavca i na koncu je sud presudio u njegovu korist dodijelivši mu invalidninu od oko 500 eura na mjesec.

Prvi je ovo slučaj u svijetu da je pravosuđe, a ne medicina, potvrdilo uzročno-posljedičnu vezu između korištenja mobitela i nastanka tumora. Na ovu presudu još su moguće žalbe, a Romeo je za talijanske medije izjavio kako "ne želi demonizirati mobitele, ali da svi moramo biti svjesni moguće štete i paziti kako ih koristimo".