Tele2 u Dubrovniku otvorio experience cetar

GRAWE poslovni centar u Gružu, na adresi Ante Starčevića 45, postao je novi dom drugoj Tele2 poslovnici u Dubrovniku. Ovog puta riječ je o experience centru koji na 80 četvornih metara nudi postojećim i budućim korisnicima Tele2 usluge. Osim toga, na raspolaganju im je sva savjetodavna i servisna podrška, a mogu se upoznati i sa svim mobilnim uređajima ili tabletima u Tele2 ponudi. Poslovnica je otvorena radnim danima od 08 do 20 sati, a subotom od 08 do 13 sati.



Otvorenje experience centra u Dubrovniku povezano je i uz sponzorstvo Dubrovačkih ljetnih igara, povodom čega je ovom prilikom svečano potpisan partnerski ugovor.



”Dubrovačke ljetne igre uživaju potporu poslovnog sektora, ali ipak novi pokrovitelji se ne nalaze svaki dan, a uz to posebna je čast za partnera dobiti tvrtku koja uživa ovako veliki ugled među svojim korisnicima i čija je poslovna filozofija fokusirana na zadovoljstvo klijenata i to uspijeva postići“ izjavila je prilikom potpisivanja sponzorskog ugovora, Ivana Medo Bogdanović, v.d. ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara.



Predsjednik Uprave Tele2 Hrvatska Viktor Pavlinić naglasio je želju kompanije da pokaže zahvalnost na vjernosti Dubrovčanima te je sponzorstvo igara namijenjeno najviše njima, kao i cijeloj lokalnoj zajednici. Još je naglasio kako Tele2 podržava kulturu i nastojat će usavršavanjem svojih usluga također doprinjeti širenju informacija i novih tehnologija u svakodnevnom životu, ali i u umjetnosti.