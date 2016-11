Telegram ima alat za anonimno bloganje

Aplikacija Telegram poznata je korisnicima diljem svijeta po tome što nudi istovremeni rad na više platformi, a podržava end-to-end enkripciju, pa je nekima ona primarni alat za chat s prijateljima. Ove sigurnosne značajke iz Telegrama su sada odlučili prenijeti i na novi oblik komunikacije – blog.

Njihova nova usluga Telegraph (telegra.ph) omogućava anonimnu objavu teksta i fotografija, bez potrebe za prijavom korisnika i davanjem bilo kakvih osobnih podataka. Sve što treba učiniti je na početnoj stranici upisati tekst i postaviti slike, te kliknuti na "Publish".

Za blogove na Telegraphu ne postoji katalog, ne vode se pod korisničkim imenom, pa je nemoguće pratiti jednog autora i sve njegove objave, ili pak "browsati" po objavama raznih korisnika. Za dijeljenje zapisa i pridobivanje čitatelja potrebno im je poslati isključivo link na objavu. No, tu se krije i ne baš zgodna mogućnost da autor izgubi link do svojih postova i tako ostane bez mogućnosti da dođe do vlastitih radova.

Objave s Telegrapha prije svega su namijenjene dijeljenju kroz Telegramovu aplikaciju, pa tamo podržavaju tzv. "Instant view" i otvaraju se poput članaka s novinskih i sličnih portala. K tome prilično lijepo i izgledaju, pa bi ovaj jednostavni alat za objavu priča mogao brzo steći popularnost i pridobiti korisnike.