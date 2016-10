Teretni Hyperloop prije putničkoga

Hyperloop One, jedna od kompanija koje rade na razvoju Hyperloopa, novog sustava prijevoza koji je osmislio Elon Musk, najavila je da će već početkom sljedeće godine provesti prva testiranja svoje tehnologije. Nakon testova pogona na umanjenim modelima, nagodinu bi se testovi trebali raditi na vagonima unutar tunela prave veličine.

Kako bi svoje planove i ostvarili, u Hyperloop Oneu su prije svega osigurali financije za daljnji rad. 50 milijuna dolara dobili su od transportne kompanije DP World Group iz Dubaija, a izvršni direktor bliskoistočne kompanije dobit će i mjesto u upravnom odboru američkog Hyperloopa Onea. No, to je samo početak njihove suradnje. Nakon testiranja i daljnjeg razvoja tehnologije, prva bi se potpuno funkcionalna trasa Hyperloopa trebala početi graditi upravo u Dubaiju.

Kako je investitor iz područja transporta tereta, tako će i prva ruta Hyperloopa služiti za prijevoz tereta, a ne putnika kako je to izvorno bilo zamišljeno. Kapsule bi u niskotlačnim tunelima trebale biti nakrcane kontejnerima, a prometovat će od luke Jebel Ali do kontejnerskog skladišta u Dubaiju. Teret bi ovim sustavom trebao putovati brzinom do 1.200 km/h, značajno ubrzavajući protok tereta kroz luku i dalje prema kopnu.