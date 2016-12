Tesla Model 3 u kabini ima samo volan i ekran

Na Internetskim forumima ovih dana počela je kružiti fotografija koja po prvi puta u detalje prikazuje unutrašnjost novog električnog automobila koji se proizvodi u Tesli, Modela 3. Automobil koji je kroz sustav rezervacija od ožujka ove godine odradio najveću crowdfunding kampanju u povijesti (prikupivši prednarudžbe za oko 400.000 automobila ukupne vrijednosti preko 14 milijardi dolara), još uvijek nije krenuo u prodaju, a prve se isporuke istoga očekuju tek u drugoj polovici sljedeće godine.

Do sada smo znali neke karakteristike ovog automobila, poznat je bio i vanjski izgled, no sada po prvi puta imamo priliku vidjeti i njegov futuristički interijer. U kokpitu automobila nalazi se tek volan s osnovnim komandama i veliki (zaista veliki!) zaslon osjetljiv na dodir. Ne postoje nikakvi drugi instrumenti, prekidača gotovo i nema (naziru se tek oni za otvaranje prozora), a cijeli prostor između sjedala iskorišten je, čini se, za zatvorene pretince i dva otvora za čaše.

Za sve kontrole i povratne informacije služit će središnji zaslon, a u minimalizmu se išlo toliko daleko da su izbačeni čak i – otvori za ventilaciju. Portal Elektrek prenosi da je riječ o inovativnom sustavu ventiliranja kabine koji to čini tek kroz jedan otvor. Moguće je da će grijani ili hlađeni zrak u kokpit dospijevati indirektno, kroz "pukotinu" u armaturnoj ploči na mjestu gdje se spajaju dva različita materijala, no to još nije iz Tesle službeno pojašnjeno.