Testirali smo Sengledove pametne žarulje

Trend integracije dodatnih funkcionalnosti u svakidašnje uređaje ne posustaje, a jedan od najuobičajenijih su bez sumnje žarulje. Svi trebamo i koristimo žarulje, pa je sasvim logično da oplemenjivanje žarulja dodatnim mogućnostima može imati dosta zanimljive rezultate.

Najpoznatije pametne žarulje bez sumnje su one Philipsove, iz obitelji Hue, no kako je riječ o lukrativnom tržištu, postoje i mnoge druge tvrtke koje se bore za svoj dio kolača na ovom tržištu. Jedna od tih tvrtki je i Sengled, koja za razliku od Philipsa u ponudi ima ne samo žarulje kojima je moguće upravljati preko smartfona već i one žarulje s integriranim zvučnicima, video kamerom ili WiFi pristupnom točkom.



Prošlog mjeseca imali smo se prilike igrati s pet različitih modela Sengledovih pametnih žarulja. Naše dojmove možete pročitati u Bugu, a od danas i na webu. Ako ste razmišljali o kupovini pametnih žarulja ili jednostavno trebate ideju za Božićni poklon, bacite pogled na članak i pročitajte naše dojmove. Za idući tjedan pripremit ćemo i video prikaz!