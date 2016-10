Tijekom vožnje više se ne može hvatati Pokémone

Niantic je izdao još jednu nadogradnju svoje, još uvijek planetarno popularne, igre Pokémon Go. No, ovaj put nadogradnja neće svim igračima biti po volji jer donosi ograničenje koje je vrlo bitno za sigurnost kako samih igrača tako i za ljude iz njihove blizine.



Naime, kao jedan od glavnih problema oko Pokémon Go igre pokazala se neumjerenost pojedinih igrača koji od hvatanja Pokémona nisu odustajali ni za vrijeme vožnje. Niantic je na to pokušao utjecati upozorenjima na zaslonu, ali bezuspješno, najzagriženiji fanovi Pokémona su upozorenja ignorirali.



Niantic se sada odlučio na drugačiju strategiju – igra više neće prikazivati Pokémone, nakon što detektira da se prebrzo krećete. Da bi Pokémoni nestali s vaših ekrana morat ćete se kretati brzinom od 30 milja na sat ili većom (oko 50 kilometara na sat ili većom).



Unatoč dobrodošlom ograničenju očito je Niantic mogao još malčice sniziti toleriranu brzinu – na brzinu hoda, tj. na oko 5 km/h. Igra ne prepoznaje nalazi li se igrač za upravljačem ili ne, pa će nadogradnja pogoditi i sve ostale igrače koji hvataju Pokémone za vrijeme vožnje, poput putnika u autobusu, tramvaju, vlaku i sl.