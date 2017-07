Tisuću hrvatskih učenika u projektu CRISS

U siječnju 2017. godine započeo je CRISS (Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools) projekt iz programa Europske unije Obzor 2020.

Prva godina CRISS projekta posvećena je razvoju teoretskog modela za stjecanje digitalnih kompetencija učenika i razvoju CRISS platforme.

U tijeku je definiranje načina na koji bi se digitalne kompetencije koje će se razvijati u projektu trebale vrednovati i certificirati, stoga se pozivaju svi nastavnici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj da ispune online upitnik te svojim znanjem i iskustvom doprinesu razvoju teoretskog modela.

Svrha CRISS projekta je razvoj i pilot implementacija digitalne platforme za stjecanje, vrednovanje i certificiranje digitalnih kompetencija učenika u osnovnim i srednjim školama. CRISS platforma će biti testirana kroz masovni pilot s više od 490 škola, uključujući 25.400 učenika i 2.290 nastavnika u nekoliko europskih zemalja.

Europska komisija je prepoznala važnost razvoja digitalnih kompetencija svojih građana i pokrenula je niz inicijativa s ciljem njihovog povećanja. Iako mnogi smatraju da su učenici digitalni urođenici koji koriste digitalnu tehnologiju s lakoćom, upitno je koriste li je na najbolji način, a istraživanja su pokazala da učenici na različit način koriste digitalne tehnologije kod kuće i u školi. U tom smislu, učitelji i nastavnici dobivaju izazovan zadatak - usmjeriti učenike na korištenje digitalnih tehnologija na prikladan način.

Hrvatski nastavnici imat će prilike uključiti se u projekt posredstvom Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet koja je jedan od partnera na projektu CRISS.

Čak 1.000 hrvatskih učenika i 60 nastavnika iz ukupno 20 škola uključiti će se u pilot projekt koji će se odvijati tijekom školske godine 2018./2019. Hrvatski nastavnici primjenjivat će CRISS platformu u nastavnim aktivnostima različitih predmeta pri čemu će se razvijati i vrednovati digitalne kompetencije.

CRISS projekt je počeo 1. siječnja 2017. godine, a trajati će do 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je oko 6 milijuna eura, od čega će Europska komisija financirati najviše 4,87 milijuna eura.

Koordinator CRISS projekta je britanska kompanija EXUS Software LTD, a u projektu sudjeluje ukupno četrnaest partnera, među kojima su javne ustanove, neprofitne ustanove, sveučilišta, mala i srednja, kao i velika poduzeća.

Aktivnosti projekta trenutno se mogu se pratiti putem Twittera, a uskoro će biti objavljena i službena mrežna stranica CRISS projekta na kojoj će biti dostupne sve informacije. CARNet će pravovremeno obavještavati o projektu sve korisnike i druge zainteresirane, a CARNetov CRISS tim moguće je kontaktirati putem e-mail adrese CRISS@carnet.hr.