Ovog tjedan održava se Sat kodiranja u Zapruđu

U projekt Sat kodiranja koji se tijekom ovog tjedna, od 5. do 11. prosinca, održava u školama diljem Hrvatske, uključile su se i poznate osobe kako bi popularizirale važnost programiranja i tehnologije, kako u nastavi, tako i u privatnom i poslovnom životu. Tako je na današnjoj radionici Sata kodiranja u zagrebačkoj osnovnoj školi Zapruđe sudjelovala i poznata voditeljica Iva Šulentić.



Za održavanje Sata kodiranja nije potrebno biti stručnjak, već je potrebna dobra volja koja će naposljetku potaknuti neke od mališana da odaberu IT za životno usmjerenje, što je pokazala i Iva Šulentić na današnjoj radionici na kojoj je sudjelovalo 20 učenika 6 razreda te rekla: “Svi mi živimo u vremenu u kojemu je obaveza biti tehnološki pismen i to više nije stvar osobnog odabira, već prioriteta.



Omogućavanje stjecanja informatičke pismenosti od najranije školske dobi obaveza je društva koje želi napredovati i biti konkurentno u svijetu čiji je razvoj i rast pod direktnim utjecajem tehnologije koja se nezaustavljivo razvija, a korištenje tehnologije u nastavi nešto je što bi samo po sebi trebalo biti logično. Današnje generacije već od malih nogu odrastaju uz internet i pametne telefone i bila bi prava šteta uskratiti im ono što im pripada. Informatika je sadašnjost, ali i budućnost i putokaz za pismenost novih generacija. Projekti poput ovog natpisi su na tim putokazima koji nas vode prema zanimanjima budućnosti.“



Za potrebe projekta su Microsoft i Code.org kreirali besplatni online vodič za programiranje Minecraft Hour of Code Designer koji je prošle godine bio korišten čak 30 milijuna puta, a ove je godine cilj povećati taj broj za desetke milijuna te inspirirati djecu i mlade da probaju, ali i nastave učiti o računarstvu.



Također, uključivanjem žena u ovu inicijativu, upozorava se na trenutačni nesrazmjer u broju žena u IT zanimanjima. Primjerice, u OECD zemljama manje od 20% osoba koje na završavaju studij računarstva su žene. Slično je i u poslovnom svijetu gdje u tehničkim zanimanjima žene predstavljaju oko 20% svih zaposlenika, bez obzira što istovremeno čine više od 50% populacije.



Inače, osnovna škola Zapruđe sudjeluje u Satu kodiranja već drugu godinu zaredom, a radionice se u školi održavaju tijekom cijelog tjedna i obuhvatit će sve uzraste. „Djeci je važno pokazati da računalo nije igračka i ne služi samo zabavi. U tom smislu, učenje programiranja je osobito korisno jer potiče algoritamski način razmišljanja i nudi korisne tehnike u analizi zadataka te pravilan put pri njihovom rješavanju. Sat kodiranja je zbog toga posebno dobrodošla inicijativa koja, osim popularizacije programiranja, nudi podršku i samoj nastavi informatike. Željela bih naglasiti kako informatička znanja predstavljaju podršku svim ostalim predmetima, a njenim sustavnim učenjem od najranije dobi djecu pripremamo za mnoga područja djelovanja, osobna i poslovna“, rekla je Mirela Puškarić, prof. matematike i informatike u OŠ Zapruđe u Zagrebu te naglasila kako, osim u Tjednu programiranja, aktivnosti ponuđene na mrežnim stranicama hourofcode.com rado koristi i pri obradama nastavnih sadržaja vezanih uz programiranje, ali i međupredmetnim temama za učenike koji nisu uključeni u izbornu nastavu informatike, osobito na satovima razrednika.



Današnju radionicu održala je Nika Tilić iz udruge Programerko, partnera ovog projekta kojeg u Hrvatskoj provodi nevladina udruga Osijek Software City s 15 drugih nevladinih udruga uz podršku tvrtke Microsoft Hrvatska. Podsjetimo, projekt Hour of Code ili Sat kodiranja globalno provodi nevladina organizacija Code.org uz podršku tvrtke Microsoft, a u njemu sudjeluje 10 posto svih K-12 učenika u svijetu.