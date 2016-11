Tko je na Facebooku, duže živi

U američkom znanstvenom časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) jučer je objavljena studija o utjecaju online društvenog života na zdravlje i dugovječnost ljudi. Iako je do sada smatrano da aktivnosti koje zahtijevaju sjedenje za računalom negativno utječu na zdravlje, ova je studija pokazala da je povezivanje s drugim ljudima na društvenim mrežama u izravnoj vezi s duljim životom.

Studija je obuhvatila 12 milijuna Facebook profila koji su uspoređeni s podacima iz zdravstvenih kartona. Oni korisnici koji imaju više prijatelja na društvenim mrežama imaju manju vjerojatnost da će umrijeti nego oni koji nisu toliko povezani – stoji u zaključcima studije.

Ovo potvrđuje već otprije poznatu činjenicu iz "stvarnog svijeta", da ljudi koji imaju više prijatelje žive duže, a sada je to po prvi puta dokazano da vrijedi i za virtualna prijateljstva.

Najveću korelaciju s dugovječnošću ima umjereno korištenje Facebooka. Također, korelaciju s dugim životom pokazuje i broj primljenih zahtjeva za prijateljstvom, dok slanje istih nije povezano s očekivanim životnim vijekom. Ipak, kao najvažnije se pokazalo imati veći broj prijatelja – jer takvi korisnici žive zamjetno duže od onih koji su povezani s manjim krugom ljudi.

Dakako, studija tek dovodi ove faktore u korelaciju i ne tvrdi da ćete živjeti duže ako imate nekoliko stotina Facebook prijatelja. No, s druge strane, ništa vas ne košta da si pokušate na ovaj način produljiti život.