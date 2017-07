Top 5 Blockbuster TV Box uređaja iz Gearbesta

Poznata je činjenica da u današnje vrijeme vlada poplava TV uređaja sa sve tanjim i većim ekranima s fantastičnim, čak 4K rezolucijama. Iz njih nastojimo izvući što više TV programa, a da nam uz sve to TV posluži i za igranje, surfanje internetom, i ostalo. Neki, doduše znatno skuplji TV uređaji, tzv. Smart TV-i imaju sve navedeno već konfigurirano i spremno za uporabu, po sistemu „plug&play“. Ipak, TV uređaji koji to nemaju, mogu se nadograditi na veoma jednostavan način do te mjere da nam čak više niti klasičan PC nije potreban.

U ovoj GearBest Top 5 ponudi naći ćete sve što vam je potrebno za sadržaje koje želite imati.



Na početnoj stranici je predstavljeno Top 5 TV Boxova po iznimnim cijenama, zatim slijedi dio sa Boxovima koji se preporučuju, najbolji brendovi - proizvođači Boxova pa sve do „kutija“ koje osim Androida imaju implementiran i Windows.



Svi TV Boxovi spajaju se na TV uređaj putem HDMI kabela, a upravljanje se vrši daljinskim upravljačem, tipkovnicom, mobitelom ili mišem. Treba spomenuti i najpopularniju aplikaciju Kodi koji je kod većine Boxova predinstaliran, a ako nije, potrebno vam je malo vremena za instalaciju istog.



Ako ste razmišljali o nabavci TV boxa, sad imate jedinstvenu priliku. Izbor je doista popriličan, a cijene nikada niže. Više informacija potražite na sljedećem linku:

http://www.gearbest.com/promotion-cutting-edge-home-tech-special-1242.html