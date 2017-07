Top 5 najboljih printera u 2017. godini

Sredina godine pravo je vrijeme za listu „Najbolji printer u 2017. godini“. Želite li modernizirati svoj ured, učiniti poslovanje brzim i pouzdanim ili jednostavno provjeriti jeste li u trendu kada je u pitanju glavna točka vašeg ureda – na pravom ste mjestu. Slijedi top 5 printera u režiji Moj-Toner.com, ovisno o vrsti posla kojeg obavljate.



1. HP LaserJet Pro MFP M177fw

Kada jednostavnost čini zadovoljstvo, tehnologija upotpunjuje priču. Najbolji printer u 2017. godini za mala poduzeća i šarmantne obrte.



Mala tvornica nakita ili jedinstveni foto studio. Slastičarnica sa zdravim tortama ili lokalni autohtoni restorančić. 2017. godinu obilježava procvat jednostavnih poduzeća i obrta. Vaš je prostor jednostavno dizajniran. Vaša je usluga jednostavno kvalitetna. Vaš je printer koji jednostavno ističe priču koju pričate.



Dimenzije uređaja: 42.4 x 48.3 x 33 cm

Brzina ispisa crno-bijelo (normal, A4): 17 stranica u minuti

Brzina ispisa u boji (normal, A4): 4 stranice u minuti

Funkcionalnost: Printanje, kopiranje, skeniranje, wireless

Print tehnologija: Laser

Toner: HP130A (CF350A) crni toner, HP130A (CF351A) plavi toner, HP130A (CF352A) žuti toner, HP130A (CF353A) magenta toner



Ako želite:

- printati dokumente ili slike sa mobitela

- kompatibilnost sa Windows, Linux i MAC operativnim sustavima

- printati brošure, omotnice, razglednice, naljepnice, pozivnice i fotografije na obojenim, sjajnim, recikliranim, grubljim i običnim vrstama papira u vlastitom aranžmanu



2. Brother MFC L2700DW

All in One uređaj u kojeg se možete pouzdati kada je riječ o printanju, kopiranju, skeniranju i faksiranju. Pravo rješenje za uredske zadatke. Postao je najbolji printer u 2017. godini za male i velike urede.



Iako ste se okrenuli modernijim načinima komunikacije poput maila, skypa i on line obrazaca, još uvijek narudžbe dolaze faxom. Naravno, na raspolaganju ste za sve klijente. Vaš brend sinonim je za pouzdanost.



Dimenzije printera: 40,9 x 39,9 x 31,7 cm

Brzina ispisa crno-bijelo (normal, A4): 27 stranica u minuti

Brzina ispisa u boji (normal, A4): nema ispisa u boji

Funkcionalnost: Printanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje, wireless

Print tehnologija: Laser

Toner: crni toner TN2330 za cca 1200 stranica ili crni toner TN2350 za cca 2600 stranica, bubanj TN2325 za cca 12 000 stranica



Ako želite:

- osim printanja i kopiranja obavljati poslove faksiranja i skeniranja

- printati direktno sa mobilnog uređaja ili tableta

- brz i automatiziran obostrani ispis



3. Epson Stylus SX425w

Printer, kopirka i skener - dobre karakteristike u jednom uređaju. Dodajmo i pristupačnu cijenu i dobili smo najbolji printer u 2017. godini.



Uredski prostor skromne prostranjenosti ograničio vas je u nabavi ključnih uredskih pomagala. Svjesni ste da posao uključuje ponešto printanja i kopiranja, a dobro bi došao i skener. Cijena je razumna. Potragu možete ovdje završiti.



Dimenzije printera: 450‎ x 342 x 182 mm

Brzina ispisa crno-bijelo (normal, A4): 35 stranica u minuti

Brzina ispisa u boji (normal, A4): 15 stranica u minuti

Funkcionalnost: Printanje, kopiranje, skeniranje, wireless

Print tehnologija: Inkjet

Tinta: T1281 crna tinta, T1282 plava tinta, T1284 žuta tinta, T1283 magenta tinta



Ako želite:

- jedan uređaj koji printa, kopira i skenira

- da printer stoji u hodniku ili drugom mjestu koji nije nužno radni stol (wireless funkcija)

- ispisati fotografije kao da su izašle iz foto studia



4. HP DeskJet Ink Advantage 3775 All-in-One

Najmanji printer na svijetu. Najbolji printer u 2017. godini za millennialse, bloggere te influencere u raznim područjima.



Era blogova i blogera živi svoj puni sjaj. Instagram vrišti od životopisnih slika raznih dijelova svijeta. Od uspomena na luda putovanja i ukusnu hranu do trenutaka sreće i trenutaka ponosa koje dijelite sa svojim pratiteljima. Ovo je vaših 5 minuta. Dopustite uspomenama da izađu na svijetlo dana. Preselite ih na stvarna mjesta.



Dimenzije printera: 42,5 x 17,8 x 13,7 cm

Brzina ispisa crno-bijelo (normal, A4) : 8 stranica u minuti

Brzina ispisa u boji (normal, A4): 5,5 stranica u minuti

Funkcionalnost: Printanje, kopiranje, skeniranje, wireless

Print tehnologija: HP Thermal Inkjet

Tinta: HP652 crna tinta, HP652 tri-color tinta (plava, žuta i magenta)



Ako želite:

- printati direktno sa mobilnog uređaja ili tableta

- sastaviti personalizirane foto albume te upotpuniti prazne zidove

- mali printer koji ne zauzima pola radnog stola ili kojeg možete pospremiti u ladicu, ako vam se tako hoće



5. HP LaserJet Pro M402dn

Kada je vrijeme novac, brzina se cijeni. Najbolji printer u 2017. godini za ured sa masom isprintanih dokumenata dnevno.



Vaš ured je uglavnom crno-bijeli svijet. Ugovori, računi, ponude, otpremnice i još mnoštvo sličnih dokumenata zahtjeva brzinu ispisa još danas. Po mogućnosti u minuti. Jednostavno i brzo. Bez kerefeka u boji. Sad. Odmah.



Dimenzije printera: 38,1 x 63,5 x 24,1 cm

Brzina ispisa crno-bijelo (normal, A4): 40 stranica u minuti

Brzina ispisa u boji (normal, A4): nema ispisa u boji

Funkcionalnost: Printanje + uključena opcija printanja sa mobitela

Print tehnologija: Laser

Toner: HP26A (CF226A) crni toner za cca 3000 stranica , HP26X (CF226X) crni toner za cca 9000 stranica (bubanj je sastavni dio tonera)



Ako želite:

- brzo isprintati veću količinu dokumenata/omotnica

- često printati dokumente obostrano

- printati direktno sa pametnog telefona ili tableta



Za dodatne informacije o printerima, tonerima i tintama te uredskom materijalu, kontaktirajte MojToner na toner@moj-toner.com ili na 01 2452 703.