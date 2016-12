Top 5 TV serija iz 2016.

Prije nego dadem svoj popis pet ("Zar samo pet??? Pa to je kao da od samohrane majke 20-toro tražiš kojih će pet nahraniti, a kojih 15 ostaviti gladne!!!") serija za koje smatram da su bile najbolje u ovoj godini i imamo im se razloga veseliti i u idućoj: svijet je prepun dobrih TV serija. Stvarno. Holivudski i ini filmovi: tako-tako. Uglavno su bolesno klišeizirani, nastavci nastavaka, rađeni prema tinejdžerskim knjiškim serijalima, predvidljivi, dodatno debilizirani da bi bili prihvatljivi i onom najglupljem u publici koji stalno preko kokica pita: "A njega?! Zašto su njega ubili?! Mislio sam da je on s njima!" (kako to već objašnjava Seinfeld). Ima, naravno, ponešto izuzetaka, ali najbolje što se ovih dana i godina možete nadati od filmova s velikim glumcima izlistanim na promo-plakatima je da su zabavni. I to je to.

TV serije, iz nekog razloga, često su neusporedivo ozbiljnije, namjerno zanemaruju glupana s kokicama kojemu ionako ništa nije jasno i nakon objašnjavanja i ciljaju na publiku koja je u stanju shvatiti i filmsku radnju i filmske metafore i osnove života koji počesto ne završava sa "... i onda su živjeli dugo i sretno" već bitno tmurnije ili samo prozaičnije i bezveznije, ali stvarnije.

Ukratko, mnoge od serija koje ovdje navodimo kombiniraju filmski jezik i filmsku stvarnost sa životnom stvarnošću u kojoj živimo, obraćaju se našim strahovima i prepoznaju naše brige, pa čak i kad se njih dotiču kroz metaforični jezik filmske umjetnosti i s radnjama smještenima u prošlost ili budućnost, bolje su nam shvatljivi i bliži od mnogih tobože suvremenih tema koje šablonski obrađuju filmovi.

Da previše ne duljimo, evo moje liste najboljih pet (na žalost, samo pet) serija od ove godine koje svakako trebate pogledati ako niste.

5) Gotham

Gotham je razrada lika detektiva Jamesa "Jima" Gordona kojega u Vitezu Tame glumi Gary Oldman (tada već "Commisioner Gordon"), a u ovoj seriji jako dobar Ben McKenzie. Ako ga ne znate, nemojte se žalostiti: prije Gothama nije imao zapaženijih uloga na TV i u filmu. Bruce Wayne, budući Batman, još je dijete u ovoj razradi ideje, pa je sva težina borbe protiv kriminala i korupcije pala na Jimova pleća. Iako je radnja smještena u pseudo-prošlost koja je tehnološki kombinacija sadašnjosti i 60-tih godina, a društveno bi prije spadala u američki milje 30-tih i 40-tih godina, Gotham djeluje vrlo stvarno. Bez obzira na fantastične likove superkriminalaca ili superjunaka u nastajanju ili mješavine oboje (Cat Woman je u seriji još uvijek tek djevojčica Selina Kyle koju glumi vjerojatno najbolji sporedni lik, izvrsna mlada glumica Camren Bicondova) kao i sva dobra dramska djela Gotham se bavi onim sivim nijansama u likovima, koje ih čine stvarnima i uvjerljivima, bez obzira lete li, skaču, imaju otrovnu krv, žive zamrznuti ili nešto deseto.

Svakako pogledati sve tri sezone do sada emitirane, ako već niste, i spremite se za četvrtu.

4) iZombie

Zombija, kako znamo, ima više vrsta – od onih klasičnih romerovskih koji su glupo-raspadajući, do onih iz I am Legend ili 28 dana kasnije Dannyja Boylea s kojima se nije zajebavati. Zombiji iz ove serije, pak, ne spadaju niti u jednu kategoriju. Odnosno, ako se normalno hrane ljudskim mozgovima ne postaju čudovišta. Ako pregladne, postaju romerovski raspadajući zombiji koje prepoznajemo na prvu loptu.

Glavni lik u seriji je Olivia Moore, zombica, kojoj stalni dotok ljudskih mozgova koji je drže u ljudskom obličju i mentalno sposobnu omogućava njen posao – pomoćnice glavnog policijskog patologa. S jednom "kvakom" – svaki pojedini ljudski mozak dodaje kratkotrajno dio karaktera, ali i vještina i sjećanja osobe kojoj je pripadao. Olivia koristi ovo da bi pomagala policiji u razrješenju zločina. Iza svega se, naravno, krije veća priča, zavjera moćnih zombija u vrhu vlasti (opet te metafore... dokle, o, dokle tako?!), a sve je smješteno u krim-komediju.

Za sada su izašle dvije sezone, a na proljeće, u travnju, kreće emitiranje i treće. Svakako pogledati zbog izvrsne glavne glumice Rose McIver, ali i pomoćnih likova od kojih briljiraju Rahul Kohli u ulozi mrtvozornika i David Anders kao glavni negativac Blaine DeBeers.

Inače, kome se sviđa evropski pomaknuta zombijevska tematika, savjetujem pogledati i jako dobru englesku seriju In the Flesh iz 2014., te francusku seriju Les Revenants iz 2012., po kojoj su Ameri 2015. snimili svoju verziju, totalno sranjsku i negledljivu The Returned.

3) Preacher

Super je kad neku seriju počnete gledati ne nadajući se ničemu, a onda shvatite da ste naišli na pravi dragulj. Takav je Preacher, o posrnulom teksaškom svećeniku, bivšem štemeru i kriminalcu, koji pokušava u sebi naći poziv i vjeru koje je izgubio, a koji ga jedini drže van kriminala i starog društva. I sve se čini kao uobičajena drama, kad odjednom u sve ulete vampiri, anđeli, kriminalci, psihotički industrijalci, bogobojazni Teksašani sa svojim seksualnim fetišima i čitavo mnoštvo otkačenih "malomišćanskih" likova koji su toliko neobični da jednostavno vjerujete da MORAJU biti stvarni.

Ukratko, još jedna serija koja kombinira fantaziju sa stvarnošću da "proizvede" likove i zaplete koji se obraćaju našim stvarnim strepnjama i dilemama.

Noseći lik propovjednika Jesseja Custera glumi Dominic Cooper, izvanredan od početka do kraja, a tu su još i johnyrottenovski irski vampir Cassidy (glumi ga također izvrstan Joseph Gilgun), te bivša Jessejeva djevojka Tulip koju glumi Ruth Negga.

Prva sezona je gotova, a drugu jedva čekamo. Hoće li scenaristi zadržati furiozni tempo i bizarnu stvarnost teksaške pripizdine u kojoj se sve događa i u drugoj sezoni? Teško je reći jer su ciljevi postavljeni vrlo visoko, ali mi se svakako nadamo.

Svakako odgledati sezonu za nama i s ufanjem se pripremiti za iduću...

2) Black Mirror (3 sezona)

Kada je Netflix prošle godine otkupio izvrsnu britansku seriju Black Mirror (Crno zrcalo) "za vlastite potrebe", nismo se nadali dobrome. Ameri znaju katkada od izvrsnog evropskog artsy materijala napraviti komercijalnu splačinu, pa smo to očekivali kao skoro pa sigurno posljedicu i ove akvizicije. Umjesto toga, dobili smo treću sezonu izvrsnog Black Mirrora koja je emitirana ove godine (6 epizoda), a koja je jednostavno izvrsna, od prve do zadnje epizode i čak bolja, po mom skromnom sudu, od prve dvije britanske sezone.

Serija je, za one koji ne znaju, "Zona sumraka" za 21. stoljeće i sastoji se od epizoda s međusobno nepovezanim pričama i likovima koji se snalaze u distopijskoj budućnosti/sadašnjosti gdje tehnologija počesto služi za izvlačenje onoga najgorega od ljudskog društva ili sama od sebe.

S izuzetkom epizode San Junipero, osobno mi najdraže u trećoj sezoni, koja se bavi posthumanizmom i vječnim životom mentalnih preslika koji se čuvaju u oblaku.

Šesta, zadnja epizoda u sezoni iz ove godine, Hated in the Nation, također će zatitrati kod mnogih informatičara, ali i Men Against Fire i praktički sve epizode od ove godine.

Idućih šest koje je Netflix naručio od autora bit će emitirano iduće godine i već im se radujemo i na neviđeno. Ako već niste gledali Crno zrcalo, a nemate prviše vremena, savjetujemo pogledati barem treću sezonu, bilo kojim redom jer je svaka epizoda za sebe. Izvrsno od početka do kraja.

1) Westworld

Razrada osnovne teme prezentirane u kultnom filmu iz 70-tih kojeg je tada prema vlastitom scenariju režirao Michael Crichton. Iako su mnogi ljubitelji originala prioželjkivali filmski remake uz, naravno, strepnju "Tko danas može odglumiti lik Gunslingera barem izdaleka dostojan glumi Yula Brynnera?", umjesto toga su dobili HBO-ovu seriju Westworld koja se oslanja na osnovnu priču filma, ali je razrađuje i odvodi u posve novom smjeru.

Iako se i original bavio pitanjem svjesnosti kod inteligentnih strojeva (robota), serija sve to diže na novu, gotovo metafizičku razinu tvorca-čovjeka (istinskog bogočovjeka) i njegovih kreacija. Ali s minimumom filozofiranja i dosađivanja gledateljima uz obilje akcije i zapleta i neobične odluke (SPOILER!!!) da se dvije vremenski decenijama odmaknute radnje na ekranu odvijaju paralelno, kao istodobne, a mi tek na kraju serije shvatimo da nisu.

Jedina mana koju smo uspjeli pronaći seriji je veliko finale i obračun "domaćina" (robota) koji pokušavaju pobjeći s ljudima iz osiguranja Westworlda koji je tako loše i neuvjerljivo izrežiran (da ne spominjemo FN F90 obojan u CRVENO, I shit you not, kao mitsko oružje neke nedefinirane budućnosti, kojega istrenirani taktički timovi praktički ni ne znaju koristiti, a roboti koji ga prvi puta vide ih kose kao na traci) da ostavlja gorak okus u ustima i to na samom kraju.

Svejedno, s nestrpljenjem očekujemo iduću sezonu kada u igru po svoj prilici ulazi i Japan iz šogunskog perioda, odnosno njegova "zabavna" varijanta s robotima na raspolaganju za silovanje i ubijanje dokonim ljudima-bogatašima.

Od ostalih serija koje svakako zaslužuju vašu pažnju, a nisu ušle među prvih pet svakako spomenimo Game of Thrones, Veep, Stranger Things, Mr. Robot, izvrsnu The Night of, Better Things, People of Earth, Frequency, OA, Shooter...

Od serija koje gledamo godinama, a trebali bismo prestati jer su smeće, spomenimo The Big Bang Theory. Deset sezona, a realno su prve četiri bile kvalitetne. A ekipa gleda i ohrabruje ih da snimaju i dalje...



I Elementary. Došlo je dotle da nas čak više nije ni najmanje briga hoće li Sherlock "pokavsati" Watsonicu.