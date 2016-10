TradeTicityjev CureSync i u Gartnerovom izvještaju

U aktualnom Gartnerovom izvještaju pod nazivom "Market Guide for Track-and-Trace and Serialization Software Providers for Life Science Companies", nalazi se i TradeTicity sa svojim CureSync rješenjem. Imajući u vidu da su prilikom izrade samog izvještaja, analitičari Gartnera imali u fokusu mnoge vrijednosti i sposobnosti samog ponuđača rješenja, poput poznavanja regulative, iskustva, visoke razine usluge, mogućnosti integracije sa drugim IT sustavima, itd., uspjeh TradeTicityja je samim time još značajniji.

CureSync rješenje evaluirano je u sljedećim područjima: Data Capture, Serial Number Generation, Data Management and Governance, Interoperability and Supply Chain Visibility i Integrated Edge Functionality.

Nedavno uvrštavanje TradeTicityja i CureSync rješenja u IDC-jev izvještaj "IDC MarketScape: Worldwide Pharmaceutical Track and Trace Software 2016 Vendor Assessment", te opetovano prepoznavanje, ovoga puta od strane svjetski priznatog i utjecajnog Gartnera, iznimno su priznanje za odgovorno i stručno promišljanje rješenja serijalizacije u farmaceutskoj industriji – smatraju u ovoj domaćoj kompaniji.