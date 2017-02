Trećem osnivaču Snapchata plaćeno 157,5 milijuna dolara kako bi nestao iz tvrtke

Startup tvrtka Snap, koja stoji iza popularne aplikacije Snapchat, uskoro izlazi na burzu dionica u New Yorku, čime će njezini suosnivači Evan Spiegel i Bobby Murphy službeno postati milijarderi.



Manje je poznato da postoji i treći suosnivač Snapchata, Reggie Brown, koji je s gore navedenim budućim bogatašima pohađao isti fakultet, Stanford. Brown tvrdi da je upravo on bio začetnik Snapchata i ideje o fotografijama koje nestaju nakon određenog vremena.



Ponavljajući primjer tužbe protiv Mark Zuckerberga, koju su pokrenula braća Winklevoss tvrdeći da im je ukrao ideju (HarvardConnection ili ConnectU) na temelju koje je nastao Facebook, tako se i Brown odlučio na tužbu protiv Spiegela i Murphya za navodno kršenje autorskih prava.



Detalje o samoj tužbi je tvrtka Snap otkrila tek sada iako je ona pokrenuta još 2013. godine. U Snapu ističu da je u rujnu 2014. godine postignut dogovor prema kojem će Brownu biti isplaćena financijska zadovoljština u iznosu od 157,5 milijuna dolara u gotovini (iako je on u početku zatražio 500 milijuna dolara).



Tijekom 2014. godine Brownu je isplaćeno 50 milijuna dolara u gotovini, a tijekom 2016. godine 107,5 milijuna dolara, čime su ispunjeni svi uvjeti dogovora, a Brown se time odrekao svih prava na Snapchat.