Trodnevna Combis konferencija započela u Šibeniku s rekordnim brojem sudionika

Mario Vojvoda

Jedanaesto izdanje Combis konferencije započelo je u srijedu u Konvencijskom centru Šibenik, uz rekordnih 500 posjetitelja.

Na početku trodnevnog druženja, član Uprave i glavni direktor za razvoj aplikativnih i sistemskih rješenja u Combisu Mario Vojvoda istaknuo je kako je Combis konferencija u novo desetljeće postojanja ušla s mnogim novitetima - određen je novi smjer u konceptu organizacije, počevši od dužeg trajanja do niza dodatnog sadržaja te non-IT sadržaja. Uz to, Vojvoda je istaknuo da je jedno od najvećih postignuća prvog desetljeća konferencije formiranje široke high-tech zajednice stručnjaka i korisnika koji zajedno predvode u trendovima na tržištu.

"Zajedno gradimo bolje IT sustave i aplikacije, razvijamo i integriramo, kreiramo bolje poslovanje, nadamo se i bolji svijet oko nas. Iza Combisa je najbolja poslovna godina u povijesti kompanije. Ipak, mi smo uvijek fokusirani na budućnost. Na eksperiment, stvaranje novog, na razvoj, na ono što tek slijedi u IT-u. Uvijek smo dio promjene i transformacije u nešto još bolje, nešto što je trenutačno teško zamislivo", rekao je Vojvoda.

Luka Markota, Architecture Lead iz tvrtke Cisco, koja je ovogodišnji platinum sponzor konferencije rekao je: "Combis i Cisco već dugi niz godina uspješno surađuju i iznimno smo ponosni što su iza nas mnogobrojni inovativni IT projekti. Snaga suradnje vidljiva je i na Combis konferenciji koja iz godine u godinu potiče, ali i usmjerava tehnološki razvoj regije. I upravo zbog toga, posebno sam zadovoljan što je Cisco dio projekta Combis konferencije od samih početaka, svih 11 godina. Digitalna transformacija se događa svugdje i pogađa sve industrije, s mrežom kao platformom u srcu te digitalne transformacije te sigurnosti, automatiziranom infrastrukturom i kolaboracijom kao temeljima. Mogu danas ponosno reći da Cisco i Combis kao partneri, znaju rješenje, što ćemo vam i predstaviti u iduća dva dana."

Kroz moto Challenge the Future, cilj konferencije je potaknuti raspravu o budućnosti tehnologije i izazovima u procesu razvoja naprednih rješenja i usluga. Eksperti Combisa, kao i gostujući stručnjaci prezentirat će kompleksne studije slučaja, nova znanja i trendove te uvid u ekskluzivne rezultate projekata kompanija koje su pokrenule vlastite digitalne evolucije.

Plenarno predavanje powered by Cisco održao je doc.dr.sc. Robert Kopal. Kopal je zanimljivim primjerima iz telekomunikacijske industrije, bankarstva, suzbijanja korporativnih prijevara, HR-a i nacionalne sigurnosti publici pojasnio koncept analize socijalnih mreža te izravne poslovne koristi koje ona pruža.

"Važno je osvijestiti koliko smo povezani, i što povezanost zapravo znači. Mreže oblikujemo sami, ali i naše mreže oblikuju nas. Pod utjecajem smo svojih prijatelja, ali i prijatelja prijateljevih prijatelja. Nadalje, mreže imaju vlastiti život te poštuju vlastita pravila koja mogu biti različita od pravila osoba koje čine mrežu. Neke od posljedica jesu 6 stupnjeva odvojenosti između bilo koje dvije osobe te 3 stupnja utjecaja na povezane osobe. U poslovne modele bismo, uz tržišne mehanizme, svakako trebali implementirati i mrežne mehanizme", pojasnio je uvodno Kopal.

Sljedeća evolucijska faza razumijevanja mehanike mreža jest socijalna fizika koja opisuje matematičke poveznice između informacija i protoka ideja s jedne i ljudskog ponašanja s druge strane, rekao je Kopal. Tako je primjerice izračunima 'socijalne provodljivosti' i 'socijalnog trenja' moguće definirati vjerojatnost informacijske kaskade što omogućuje predviđanje trendova u mnogobrojnim industrijama.

Konferencija je započela u nešto ležernijem stilu, a u nastavku prvog dana sudionike očekuju najavljivani noviteti poput CoCo Datinga - inovativnog poslovnog networkinga u opuštenoj atmosferi te CoCo BeerUp-a i CoCo Quiz-a. U četvrtak, nakon svečanog otvaranja 11. izdanja Combis konferencije, održat će se plenarno predavanje Jonasa Kjellberga, jednog od kreatora Skypea te predavanja koja su ove godine podijeljena u pet tematskih područja: Combis Solutions, Connected Future, It's All About Technology, Security i Redefined Workplace.

Za treći dan konferencije organizatori najavljuju soft skills radionicu te niz predavanja na temu IT sigurnosti i inspirativnih prezentacija na temu Combisove vizije IT budućnosti.