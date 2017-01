Trodnevni DDoS napad na banku Lloyds Bank

Prema pisanju Financial Timesa, britanska komercijalna banka Lloyds je prije oko dva tjedna bila žrtvom DDoS napada, čiji je cilj bio spriječiti normalno funkcioniranje usluga te financijske institucije.



Napad je trajao od 11. do 13. siječnja ove godine, a pojedini korisnici prijavili su probleme s korištenjem internetskog bankarstva i bankine decidirane Android aplikacije.



Iz banke poručuju da je DDoS napad utjecao na samo manji broj njihovih korisnika te da nema govora o nekoj značajnijoj šteti kako za korisnike, tako i za samu banku. Korisnici u ovom slučaju nisu ostali bez svojih financijskih sredstava.



Predstavnici banke Lloyds nisu dali previše detalja o samom napadu, no navodi se kako se radi o napadačima izvan Velike Britanije, ali nije precizirano iz koje zemlje dolaze, ni o kakvoj se hakerskoj skupini radi.