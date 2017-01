Trumpovo rješenje za internetsku sigurnost: koristite kurire

Otkako se pojavio na političkoj sceni, a posebice otkad je dobio predsjedničke izbore, Donald Trump ne prestaje iznenađivati svojim izjavama. Njegova najnovija, pomalo začuđujuća, preporuka tiče se internetske sigurnosti, a potaknuta je gotovo svakodnevnim informacijama o ruskim hakiranjima američkih građana, kompanija, pa i samih predsjedničkih izbora.

Preporuka koju je tijekom novogodišnje noći izrekao pred novinarima na Floridi glasi: "Ako imate nešto zaista važno, napišite to na papir i pošaljite po kuriru, na staromodni način, jer – reći ću vam, nijedno računalo nije sigurno. Nije me briga što drugi govore, nijedno računalo nije sigurno. Imam sina od deset godina, on može s računalom učiniti bilo što. Ako želite da nešto prođe neopaženo, zapišite to i pošaljite kurirom".

70-godišnji Donald Trump inače je poznat kao osoba koja ne koristi računalo, a osobno brine jedino za svoj vrlo popularni račun na Twitteru – iako u SAD-u kruže priče da mu drugi tipkaju tvitove koje im on diktira. Iz tog su razloga Trumpu inače neskloni američki mediji odmah započeli s ismijavanjem novog predsjednika. No, neki su se i zapitali – što to Trump zna o hakiranju, a da mi ne znamo, kad je izišao u javnost s ovakvom preporukom?