TSMC: Preko 800 milijuna dolara za opremanje tvornica

Poznati tajvanski proizvođač čipova, tvrtka Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), utrošio je oko 806,1 milijun američkih dolara u nove strojeve za svoje tvornice. Spomenuti strojevi nabavljeni su od tvrtki Applied Materials, ASML, FEL i Tokyo Electron.

Inače, TSMC je u studenom 2016. godine zabilježio konsolidirane prihode od 2,88 milijardi američkih dolara, što je rast od 46,7% na godišnjoj i 2,1% na sekvencijalnoj razini. Kumulativni godišnji prihodi tvrtke do studenog 2016. godine bili su 26,98 milijardi američkih dolara, što je rast od 10,8% na godišnjoj razini.

Što se tiče četvrtog kvartala 2016. godine, tvrtka bi trebala ostvariti prihode koji se kreću između 7,9 i 8 milijardi američkih dolara. To je 1 do 2% manje u odnosu na treći kvartal 2016. godine, ali ipak 25 do 27% više u odnosu na četvrti kvartal 2015. godine.