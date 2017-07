Turisti će s Virgin Galacticom u svemir već iduće godine

Virgin Galactic, svemirska kompanija u vlasništvu Sir Richarda Bransona, prije nešto više od dvije i pol godine doživjela je veliku tragediju. Tijekom testiranja njihove svemirske letjelice SpaceShipTwo u američkoj pustinji Mojave došlo je do kvara, pa je letjelica eksplodirala – što je rezultiralo pogibijom jednog testnog pilota i teškim ozljedama kod drugog. Ovaj incident značajno je usporio daljnji razvoj Virgin Galactica, no nije ga zaustavio.

Već nekoliko mjeseci kompanija testira svoju drugu, nadograđenu letjelicu, VSS Unity, u samostalnim letovima bez paljenja motora. Sada pak Branson najavljuje da će uskoro krenuti i s testiranjima punog leta. Takvi će se testovi ponavljati otprilike svaka tri tjedna, te će im se domet postupno povećavati – s namjerom da do kraja godine dođu do zacrtanog cilja, leta do ruba svemira.

Prođe li sve kako je zamišljeno, već sredinom sljedeće godine prvi bi svemirski let trebao odraditi sam Branson, a potom bi došao red na turiste koji su već odavno platili karte za ovaj "izlet". Oni bi trebali moći poletjeti u svemir prije kraja 2018. godine.

Sir Richard Branson priznaje kako je potražnja za ovim oblikom turizma ogromna, i da njegova kompanija sigurno neće moći izraditi dovoljno letjelica da preveze sve zainteresirane svemirske turiste. Konkurenciji su, kaže, vrata širom otvorena.