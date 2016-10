Tužba protiv Googlea zbog diskriminacije starijih kandidata za posao

Tužba dvojice kandidata za posao u Googleu ovih je dana odlukom nadležnog suda dobila dodatan zamah. Spomenuti kandidati pokrenuli su tužbu protiv Googlea na bazi tvrdnje da su pozvani na razgovor uživo, no nikad im nije ponuđen posao jer su stariji od 40 godina.



Sud je donio odluku prema kojoj se istoj tužbi mogu priključiti i svi drugi bivši kandidati za posao softverskog inženjera, sistemskog inženjera ili SRE-a (Site Reliability Engineer) u Googleu, koji su na dan 28. kolovoza 2014. godine ili kasnije primili obavijest da nisu dobili posao, a bili su stariji od 40 godina.



Jedna od osoba koja je pokrenula inicijalnu tužbu protiv Googlea tvrdi da su je pri razgovoru za posao zamolili da stavi točne datume kada je diplomirala kako bi u Googleu mogli utvrditi koliko je stara. Ista osoba prilaže i dokaz kako prosječna dob zaposlenih u Googleu iznosi 29 godina, dok prosječna dob zaposlenih u IT branši na području SAD-a iznosi 42,8 godina.



Google je najavio oštru borbu protiv ove i eventualne nove kolektivne sudske tužbe tvrdeći da se radi o neutemeljenim navodima bez stvarnog uporišta, navodeći svoja pravila o poslovanju koja oštro osuđuju i sprječavaju pojavu svake vrste diskriminacije pa i one temeljene na dobi.