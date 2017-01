Tvrtki za hakiranje mobilnih uređaja Cellebrite ukradeno 900 GB podataka

Tijekom prvog kvartala 2016. godine aktualna je bila priča o Appleovoj borbi protiv američkih vlasti pri pokušaju otključavanja iPhone telefona koji je koristio počinitelj terorističkog napada u američkom gradiću San Bernardino krajem 2015. godine.



U središtu te priče tada se našla izraelska tvrtka Cellebrite, koja se specijalizirala za forenzički softver namijenjen prikupljanju podataka s mobilnih uređaja koji koriste mnoge svjetske policijske, vojne i obavještajne agencije. Tada se spekuliralo da je upravo Cellebrite pomogao američkom FBI-ju na spomenutom iPhone uređaju, no to nikad nije službeno potvrđeno niti od strane FBI-ja niti od strane tvrtke Cellebrite.



Sada se ista tvrtka ponovno našla u središtu pozornosti, no ovaj put zbog potpuno drugog razloga. Internetska stranica Motherboard piše kako je putem nenavedenog izvora dobila u posjed oko 900 GB podataka za koje je naknadnom provjerom utvrđeno da pripadaju upravo tvrtki Cellebrite.



Podaci uključuju korisnička imena i lozinke koje pripadaju korisnicima tvrtkinih usluga, ali i određene podatke prikupljene sa zaplijenjenih mobilnih uređaja. Sve navedeno dio je stare korisničke baze podataka koja je u međuvremenu uglavnom zamijenjena novim sustavom.



Tvrtka Cellebrite je i sama potvrdila napad na svoje sustave i gubitak podataka. Predstavnici tvrtke naglašavaju da trenutačno traje istraga o cijelom incidentu te kao mjeru opreza svojim korisnicima predlažu promjenu lozinki.