TVZ Mc2 natjecanje otvara svoju petu sezonu

Pred više od 80 studenata, partnera i gostiju, na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu 25. siječnja je otvoreno studentsko natjecanje u izradi mobilnih aplikacija - TVZ Mobile Challenge Cup.

Voditeljica natjecanja, studentica Valentina Viskov nakon uvodnih riječi predstavila je novosti ovogodišnjeg ciklusa koji će sve do sredine svibnja pružiti zainteresiranim studentima TVZ-a priliku da u izravnim kontaktima s najboljim stručnjacima IT zajednice usavrše svoja akademska znanja i okušaju se u izradi mobilnih aplikacija. Studenski timovi imaju samo 6 tjedana da razviju aplikacije koje će u finalu, 20. svibnja, ocjenjivati žiri sastavljen isključivo od partnera. Temu natjecanja, već tradicionalno zadaje predstavnik hrvatske udruge nezavisnih izvoznika softvera CISEx - partner koji od samih početaka podržava ovo po mnogo čemu jedinstveno studentsko natjecanje i edukaciju.

Novosti ove godine predstavljaju druženja nazvana Partnerski stol na kojima će se uz moderiranje studenata TVZ-a raspravljati o studentima zanimljivim temama iz IT industrije, a studentsku edukaciju završava blok naprednih Android i Dizajnerskih radionica s puno konkretnih savjeta koje će također voditi partneri.

„Jako smo sretni da je stručna zajednica prepoznala studente TVZ-a kao kvalitetne mlade ljude na koje se može ozbiljno računati i da ovom formom edukacije, druženja, mentoriranja i natjecanja nastavljamo stvarati bolju zajednicu“ istaknula je voditeljica Viskov i zaželjela studentima i partnerima dobru zabavu i kvalitetan rad tijekom natjecanja.

Nakon informacija o natjecanju studenti i gosti imali su priliku čuti predavanje partnera natjecanja Rimac Automobila ‘Od fosila do struje’, te su iz prve ruke saznali o tehnologiji koja pokreće Concept One i u 2,6 sekunde postiže 100km/h. Prije šest godina Mate Rimac je krenuo do rekorda sa svojom modificiranom BMW M3-com a danas njegov Concept One prestiže Bugattija Veyrona koji je bio proglašen autom desetljeća. Koliko je važna upornost i proaktivnost naglasio je studentima predavač Goran Obarčanin riječima “...samo trud, nema odustajanja. Važan je osobni angažman. Bez obzira na usmjerenje i fakultet studenti se trebaju samostalno organizirati i poslodavci će prepoznati želju za znanjem i volju za radom.”

Počevši već od 30. siječnja svi zainteresirani moći će ponedjeljkom dolaziti na TVZ Mc2 Bauštelu, seriju javnih mobile development meetupa koju ove godine vode Span, Infinum, Five i Degordian.



Obavijesti o natjecanju pratite na web stranici http://natjecanje.tvz.hr/.