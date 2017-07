Twitter za Android je i službeno dobio Night Mode

Developerski tim koji je zaslužan za postojanje Twittera početkom travnja 2017. godine pustio je u probni rad tzv. noćni mod za uređaje temeljene na Android platformi. Čini se kako su povratne informacije od strane beta korisnika bile zadovoljavajuće jer je dotična opcija postala dio stabilnog izdanja.



Vlasnicima Android uređaja putem Google Playa stigao je Twitter brojčane oznake 7.2 koji donosi manji broj isprava te već spomenuti Night Mode. Ovisno željama korisnika dotični se može postaviti na više načina.



Naime, osim što svaki korisnik može izabrati želi li da Night Mode bude cijelo vrijeme uključen ili isključen, a može tu odluku ostaviti i samoj aplikaciji. U slučaju potonjeg, aplikacija će sama aktivirati noćni režim rada pri zalasku sunca te ga deaktivirati po njegovom ponovnom izlasku, u zoru.



Korisnici koji bi radije o njegovoj aktivaciji/deaktivaciji odlučivali sami moraju malo prokopati kroz izbornike aplikacije. Najprije je potrebno tapnuti na Setting and privacy te zatim na Display and sound nakon čega će korisnicima biti ponuđena tri izbora –Off, On i Automatic.



Ako već niste novu inačicu Twittera za Android možete preuzeti putem Google Play trgovine.